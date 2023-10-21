Торопитесь подать заявку! Стартовал новый сезон набора в русскоязычную программу инкубации Технополя
В середине октября Технополь при поддержке Startup Estonia провел трехдневный бесплатный интенсив на русском языке TECH STARTUP BOOTCAMP. Это были насыщенные он-лайн дни для тех, кто задумывается о создании стартапа на уровне идеи или же уже сделал первые шаги в этом направлении.
Команда менторов на этом интенсиве впечатляет: это предприниматель и инвестор Александр Гансен, главный операционный директор в Lingvist и экс-региональный директор Bolt Алексей Колесников, эксперт по цифровому маркетингу, основатель образовательного стартапа Nerdish.io Юлия Куркина, присяжный адвокат и партнер юридического бюро LEXTAL Ксения Кравченко, предприниматель и инвестор Лев Долгачев и специалист по продажам, основатель стартапа Babash Андрей Степин.
„Этот интенсив был, прежде всего, полезен тем, у кого есть идея и желание запустить свой успешный стартап, но пока нет понимания, с чего начать, для тех, кто „пилит“ продукт и думает, что он кому-то нужен и для тех, кто уже нащупал свою нишу, но по какой-то причине забуксовал“, - рассказала руководитель русскоязычной программы стартап-инкубатора Технополя Ольга Курдовская.
„Мы озвучили, что по завершению трех дней самые продвинутые и целеустремленные получат шанс присоединиться к крупнейшему в странах Балтии стартап-инкубатору Технополя, чтобы масштабировать свой стартап, выведя продукт, скажем, на рынок CША, и обзавестись полезными знакомствами с ведущими менторами и инвесторами. Потому что именно сейчас и ещё в течение ноября мы ведем новый набор в программу стартап-инкубатора, и те русскоязычные команды, которые пройдут отбор и получат возможность пройти серьезный блок обучения под руководством опытных менторов. По опыту - пройдя инкубацию, наиболее мотивированные команды выходят на совершенно новый уровень, и готовы покорять мир“, - говорит Ольга Курдовская.
По словам Ольги, отзывы по интенсиву, который, по сути, является преинкубацией, когда команды еще неопытные и их необходимо поддержать на первых порах советом, конструктивной критикой и честной оценкой их проекта опытными инвесторами в стартапы.
„В течение этих трех насыщенных дней свои проекты представили несколько команд, и у части есть потенциал попасть в программу инкубации и реализовать задуманное. Конечно, многие идеи еще „сырые“ или же нежизнеспособные, но именно для этого мы и проводили интенсив: высветить минусы, подсветить плюсы, что-то перекроить, получить честную оценку от специалистов и решить, в каком направлении двигаться дальше“, - объяснила руководитель русскоязычной программы.
„Интенсив - отличная возможность понять, в чем загвоздка с твоим проектом, почему не получается двигаться дальше, где тот самый камень, о который спотыкаешься. Сюда попадают как те, у кого все только на уровне идеи и первых несмелых шагов, так и более сильные команды, у которых уже есть первоначальный прототип продукта в виде приложения, веб-ресурса, возможно, даже продукт уже протестирован на первых пользователях и есть адекватная обратная связь“, - говорит Курдовская.
Представитель Технополя поясняет, что людям иногда сложно разобраться, действительно ли их проект „выстрелит“.
„Изобретая очередной Bolt, Youtube или Google нужно отдавать себе отчет в том, что переплюнуть этих гигантов будет непросто. Не менее важную роль играет новизна самой идеи или подхода к ее реализации“, - подчеркивает Ольга Курдовская.
Еще один важный момент, на который менторы и эксперты обращают особое внимание: презентация своей идеи инвесторам - питч - важно продумать до мелочей. Иначе может случиться, что хорошую идею инвесторы отвергнут просто потому, что ваш питч оказался сумбурным, слишком подробным, скучным или длинным.
„Это тоже искусство - презентовать свою идею. Понятно, что сам основатель стартапа страстно верит в свое дело, и ему кажется, что по умолчанию в него верят и остальные. Но у инвесторов свой подход и свои методы определения ценности вашего продукта. А если вы еще и неважно составили презентацию - на успех надеяться не приходится“, - честно говорит Курдовская.
Разбег идей: От приложения для пчеловода до продаж и шоколада ручной работы
По словам организаторов, идеи, представленные участниками интенсива, касались разных сфер.
Один из участников пришел на проект с идеей создать платформу для изучения эстонского языка, другой с идеей создать маркетплейс для локальных брендов мебели и аксессуаров. Были среди идей и производство шоколада ручной работы, и услуга группового такси, и прототип робота-домашнего помощника, и даже… веб-платформа в помощь пчеловоду.
Русскоязычная программа ждет новых резидентов. Дерзайте!
Ольга Курдовская еще раз подчеркивает, что для того, чтобы попасть в инкубатор Технополя, необходимо, все-таки, мыслить в сторону высокотехнологичных решений.
„В то же время наверняка где-то есть команды, которые разработали свой продукт, он интересен и его идея инновационна, но по какой-то причине они отложили его продвижение и дальнейшее развитие „до лучших времен“. Возможно, именно сейчас самое время подать заявку в русскоязычную программу инкубации, и это будет именно то, что сдвинет с места и даст новое дыхание вашему стартапу“, - говорит Ольга.
Напомним, что стартап-инкубатор Технополя - это единственный в Эстонии инкубатор, который предлагает программу инкубации на трех языках: эстонском, английском и русском языках. Туда можно подать заявку, если у вас есть технологический стартап на ранней стадии, мотивированная команда, и вы уже прошли путь от уровня идеи до MVP или прототипа.
В инкубаторе нет какой-либо ежемесячной платы за предоставляемые услуги, работа ведется на основании долевого участия в вашем стартапе, который составляет 2%.
Подать заявку на резидентство в инкубаторе можно по ссылке.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.