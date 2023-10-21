Торопитесь подать заявку! Стартовал новый сезон набора в русскоязычную программу инкубации Технополя

„В течение этих трех насыщенных дней свои проекты представили несколько команд, и у части есть потенциал попасть в программу инкубации и реализовать задуманное. Конечно, многие идеи еще „сырые“ или же нежизнеспособные, но именно для этого мы и проводили интенсив: высветить минусы, подсветить плюсы, что-то перекроить, получить честную оценку от специалистов и решить, в каком направлении двигаться дальше“, - объяснила руководитель русскоязычной программы.

По словам Ольги, отзывы по интенсиву, который, по сути, является преинкубацией, когда команды еще неопытные и их необходимо поддержать на первых порах советом, конструктивной критикой и честной оценкой их проекта опытными инвесторами в стартапы.

„Мы озвучили, что по завершению трех дней самые продвинутые и целеустремленные получат шанс присоединиться к крупнейшему в странах Балтии стартап-инкубатору Технополя, чтобы масштабировать свой стартап, выведя продукт, скажем, на рынок CША, и обзавестись полезными знакомствами с ведущими менторами и инвесторами. Потому что именно сейчас и ещё в течение ноября мы ведем новый набор в программу стартап-инкубатора, и те русскоязычные команды, которые пройдут отбор и получат возможность пройти серьезный блок обучения под руководством опытных менторов. По опыту - пройдя инкубацию, наиболее мотивированные команды выходят на совершенно новый уровень, и готовы покорять мир“, - говорит Ольга Курдовская.

„Этот интенсив был, прежде всего, полезен тем, у кого есть идея и желание запустить свой успешный стартап, но пока нет понимания, с чего начать, для тех, кто „пилит“ продукт и думает, что он кому-то нужен и для тех, кто уже нащупал свою нишу, но по какой-то причине забуксовал“, - рассказала руководитель русскоязычной программы стартап-инкубатор а Технополя Ольга Курдовская .

Команда менторов на этом интенсиве впечатляет: это предприниматель и инвестор Александр Гансен, главный операционный директор в Lingvist и экс-региональный директор Bolt Алексей Колесников, эксперт по цифровому маркетингу, основатель образовательного стартапа Nerdish.io Юлия Куркина, присяжный адвокат и партнер юридического бюро LEXTAL Ксения Кравченко, предприниматель и инвестор Лев Долгачев и специалист по продажам, основатель стартапа Babash Андрей Степин.

„Интенсив - отличная возможность понять, в чем загвоздка с твоим проектом, почему не получается двигаться дальше, где тот самый камень, о который спотыкаешься. Сюда попадают как те, у кого все только на уровне идеи и первых несмелых шагов, так и более сильные команды, у которых уже есть первоначальный прототип продукта в виде приложения, веб-ресурса, возможно, даже продукт уже протестирован на первых пользователях и есть адекватная обратная связь“, - говорит Курдовская.

Представитель Технополя поясняет, что людям иногда сложно разобраться, действительно ли их проект „выстрелит“.

„Изобретая очередной Bolt, Youtube или Google нужно отдавать себе отчет в том, что переплюнуть этих гигантов будет непросто. Не менее важную роль играет новизна самой идеи или подхода к ее реализации“, - подчеркивает Ольга Курдовская.

Еще один важный момент, на который менторы и эксперты обращают особое внимание: презентация своей идеи инвесторам - питч - важно продумать до мелочей. Иначе может случиться, что хорошую идею инвесторы отвергнут просто потому, что ваш питч оказался сумбурным, слишком подробным, скучным или длинным.

„Это тоже искусство - презентовать свою идею. Понятно, что сам основатель стартапа страстно верит в свое дело, и ему кажется, что по умолчанию в него верят и остальные. Но у инвесторов свой подход и свои методы определения ценности вашего продукта. А если вы еще и неважно составили презентацию - на успех надеяться не приходится“, - честно говорит Курдовская.

Разбег идей: От приложения для пчеловода до продаж и шоколада ручной работы

По словам организаторов, идеи, представленные участниками интенсива, касались разных сфер.

Один из участников пришел на проект с идеей создать платформу для изучения эстонского языка, другой с идеей создать маркетплейс для локальных брендов мебели и аксессуаров. Были среди идей и производство шоколада ручной работы, и услуга группового такси, и прототип робота-домашнего помощника, и даже… веб-платформа в помощь пчеловоду.