А если снова шторм? Обзор: в каких случаях пригодится страхование каско

По словам Вальса, самыми распространенными страховыми случаями с автомобилями являются повреждения лобового стекла из-за попадания камня. „Дальше по распространенности идут так называемые типичные ДТП: столкновение с другим автомобилем, происшествия на парковке. Есть и ситуации, в которых от водителя зависит мало, а ущерб может быть весьма значительным - например, наезд на дикое животное. Человек может быть уверен в своих навыках вождения, но предвидеть, что животное выбежит из темного леса на дорогу, невозможно. Чаще всего такие случаи происходят в сельской местности, где других водителей мало, а диких животных - много. Наезд на дикое животное зачастую сопровождается большим материальным ущербом“, — отметил Вальс.

Страхование каско будет полезно и в том случае, если водитель сам повредил собственный автомобиль - например, не вписался в ворота, когда выезжал из гаража. В последние недели жителям Эстонии немало беспокойства доставили и осенние штормы – по данным фирмы, в самых серьезных случаях размер ущерба, причиненного стихией, достигает сумм в 20 тысяч евро. Услуга каско позволяет застраховать автомобиль и от повреждений, обусловленных непогодой – например, поваленных ветром деревьев или разбитых окон. Однако предлагаемые компаниями пакеты страхования каско различаются, и при заключении договора всегда важно убедиться, что ваш автомобиль застрахован именно от рисков, которые наиболее актуальны для вас.

Если автомобиль получил повреждения в результате столкновения с другим автомобилем, и виновник аварии известен, то все довольно просто: ущерб возмещает страховая компания водителя, по вине которого произошло ДТП. По словам управляющего портфелем страхования транспортных средств LHV Kindlustus Таави Вальса, гораздо более сложными являются ситуации, когда лицо, нанесшее ущерб вашему автомобилю, осталось неизвестным — например, кто-то врезался в вашу машину на парковке и виновника установить не удалось. „В такой ситуации обычное дорожное страхование не поможет, и расходы на ремонт поврежденного транспортного средства не возместит, единственный вариант — каско “, — объяснил Вальс.

Часто для водителей оказывается сюрпризом, что в ситуации, когда ущерб автомобилю был причинен по вине водителя велосипеда или электросамоката, дорожная страховка не поможет, и компенсацию можно будет взыскать только непосредственно c

виновника происшествия. „В таком случае может помочь страхование каско, за счет которого клиент сможет отремонтировать свой автомобиль, а претензии виновнику предъявит уже сама страховая компания“, — объяснил Вальс.

Ремонт стал стоить дороже

За последние годы средние затраты на ремонт автомобиля значительно выросли. „В среднем устранение повреждения на стекле обойдется в сумму от 800 до 1000 евро, а ремонт кузова автомобиля может стоить около 2000 евро. Даже в таких мелких ситуациях, когда, открывая на парковке дверь, ударили крыло или дверь стоящего рядом автомобиля и повредили лакокрасочное покрытие, стоимость ремонта может достигать тысячи евро“, — сказал Вальс.

Цена страхования каско зависит от ряда факторов. „Например, проверяется страховая история ответственного пользователя или собственника транспортного средства. Значение также имеют модель, возраст и мощность страхуемого автомобиля, а также регион, где ездит его владелец. На стоимость каско влияет и размер собственной ответственности – суммы, которую в случае наступления страхового случая водитель готов заплатить за себя сам — чем она выше, тем меньше будут взносы по страховке каско. Больше всего нами застраховано автомобилей марок Audi, Mercedes Benz и BMW“, — добавил он.

И в случае, если у вас есть страхование каско, очень важно правильно задокументировать аварию – корректное оформление ДТП является предпосылкой к получению компенсации. Если в результате происшествия ущерб причинен не только вашему автомобилю, но есть и другие „потерпевшие“ – например, другое транспортное средство, дорожный знак, фонарный столб или чей-то забор, то происшествие следует зафиксировать вместе со второй стороной – собственником пострадавшего имущества - в виде письменного акта, а если потерпевшего нет на месте, то об аварии следует сообщить в полицию. О ДТП с диким животным нужно сообщить в полицию или Департамент окружающей среды. О наступлении страхового случая следует при первой возможности известить свою страховую компанию. К ремонту автомобиля можно будет приступить после достижения договоренности со страховой компанией. Важно помнить о том, что у страховщика есть договоренность о проведении ремонтных работ у определенных партнеров - в официальных представительствах и заслуживающих доверия сервисах.

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