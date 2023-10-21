Eesti Gaas доставит в Финляндию дополнительное судно
Eesti Gaas, крупнейшая в балтийском регионе основанная на частном капитале энергетическая компания, во второй половине ноября этого года доставит из США дополнительное судно с целью удовлетворения спроса на газ в Финляндии. В этом сезоне компания готова обеспечить и другие дополнительные поставки на терминал в Инкоо.
„Рынок справится с возникшей вокруг Balticconnector ситуацией, а с помощью терминала в Инкоо можно покрыть объем потребления Финляндии – газа и танкеров в Америке и Европе достаточно, дополнительные поставки можно организовать достаточно быстро, а терминал в Инкоо уже и раньше работал в режиме повышенного спроса на газ“, - сказал председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.
„За последнюю неделю мы сделали важный шаг вперед – Gasgrid объявила о предполагаемом времени перезапуска Balticconnector, а терминал в Инкоо установит правила использования терминала на эту зиму. Компания Eesti Gaas, со своей стороны, готова продемонстрировать, что способна справиться с поставленной задачей в сложной ситуации и гарантировать клиентам поставки“, - отметил Каасик.
В этом году компания Eesti Gaas утроила поставки LNG – вместо прошлогодних пяти судов компания доставляет в регион уже 17 партию LNG за год. Один газовый танкер покрывает около четверти годового потребления газа в Эстонии.
Раньше природный газ поступал в Эстонию в основном по трубопроводу из России, но вот уже почти полтора года это направление закрыто и произошел полномасштабный разворот на запад. Природный газ теперь доставляют в сжиженном виде (LNG, liquefied natural gas) на терминалы в Инкоо в Финляндии и Клайпеде в Литве, где его регазифицируют и подают в сеть, то есть в трубопровод. Импортируемый Eesti Gaas LNG имеет сертификаты происхождения – преимущественно газ поступает из США и Норвегии.
Работая на пяти рынках – в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше – Eesti Gaas в прошлом году стала крупнейшей энергетической компанией с частным капиталом в Финляндии и Балтийском регионе. Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG), и управляет крупнейшей газораспределительной сетью Эстонии и Латвии. Предприятие активно действует на международном энергетическом рынке и развивает портфель возобновляемой энергии, производя и продавая солнечную энергию и „зеленый“ газ (биометан). На зарубежных рынках Eesti Gaas действует под торговой маркой Elenger.
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