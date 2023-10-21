В воскресенье в Ласнамяэ можно бесплатно избавиться от хлама, книг и батареек. Читайте, что сдать не получится!

„Это очень удобный способ безопасно и без лишних хлопот избавиться от опасных отходов, а также сдать вещи, которые уже не используются в доме, но находятся в достаточно хорошем состоянии, чтобы обрести нового хозяина“, - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Старейшина добавила, что цель города - предоставить жителям возможность сдавать различные виды отходов как можно ближе к дому, и на данный момент это хорошо работает.

В ходе рейда сдать можно следующие содержащие опасные вещества отходы: батарейки и аккумуляторы; старые лекарства; отходы красок, клея, лаков и растворителей; масла и смазочные материалы; адсорбенты, загрязненную ветошь и защитную одежду; остатки масляных фильтров и антифриза; отходы масел, масляные фильтры и промасленную ветошь; грозящие заражением острые предметы (в т.ч. использованные шприцы); остатки удобрений и пестицидов; химикаты (кислоты, щелочи, фотохимикаты и др.); содержащие опасные вещества очищающие средства; отходы с содержанием ртути (градусники, лампы дневного света и др.); старые электроприборы; упаковку, содержащую опасные вещества или загрязненную ими (в т.ч. огнетушители).

График остановок микроавтобуса для сбора опасных отходов и пригодных для использования вещей в Ласнамяэ 22 октября: 10.00–10.30 на перекрёстке Меэлику и Кивирику

10.30–11.00 возле стадиона Катлери у пункта сбора упаковки

11.00–11.30 на парковке возле Линнамяэ теэ, 4

11.30–12.00 в зоне парковки на Ляэнемере теэ, 66 и 70/1

12.00–12.30 Юмера, 54

12.30–13.00 между Кярбери, 34b и 40

13.00–13.30 Кярбери, 4

13.30–14.00 у зеленой зоны напротив Раадику, 8/1

14.00–14.30 на площадке возле Пунане, 63 и 65 (со стороны улицы Вилисуу)

14.30–15.00 Вирби, 20

15.00–15.30 на парковке у перекрёстка Лийкури и ул. Вана-Куули

15.30–16.00 напротив П. Пинна, 19 (со стороны П. Пинна, 12)

16.00–16.30 на парковке возле Паэ, 80

16.30–17.00 на парковке возле Палласти, 30a (рядом с остановкой „Асундузе“)

Опасные отходы можно также сдать на всех Таллиннских свалках и в пунктах сбора опасных отходов. Дополнительная информация: www.tallinn.ee/ru/sbor-othodov .

Из пригодных ко вторичному использованию вещей принимаются такие как: книги, посуда и другие кухонные принадлежности, одежда и прочий домашний текстиль, игрушки, обувь, инвентарь для хобби и спорта, музыкальные инструменты, предметы связанные с просмотром фильмов(кассеты/диски), предметы интерьера (украшения для интерьера, статуэтки, скатерти, бельё и прочее), аксессуары (украшения, сумки, ремни, очки и тд) и небольшие электронные приборы (такие как фен, тостер, чайник, миксер, микроволновка и тд).