Neste перешла на морозостойкое дизельное топливо

„Это означает, что, если автомобиль заправлен дизельным топливом, произведенным из на 100% возобновляемого сырья, вы можете встречать холода со спокойным сердцем. Ну а ископаемое дизельное топливо в баке машины следует использовано до конца“, - сказал руководитель по маркетингу Neste Eesti Ристо Сюллусте.

„Морозостойкое топливо для переходного периода доступно на всех заправках Neste, а самое позднее с 1 декабря на заправках появится арктическое дизельное топливо, которое выдерживает даже самые лютые морозы“, - отметил Сюллусте, добавив, что точную информацию о морозостойкости продаваемого топлива можно получить в службе поддержки клиентов.

Neste поставляет на свои заправочные станции топливо с нефтеперерабатывающих заводов в Порвоо (Финляндия), а возобновляемое дизельное топливо Neste MY поступает потребителям Эстонии с завода Neste в Роттердаме (Нидерланды).

Чтобы подготовить автомобиль к зиме, помимо выбора топлива стоит обратить внимание и на следующие факторы.

1. Поменяйте шины, чтобы езда по скольким дорогам была безопасной. Глубина рисунка протектора шин должна составлять не менее 3 миллиметров. Использование зимних шин обязательно с 1 декабря.

2. Поменяйте износившиеся дворники, чтобы видимости не мешали дождь и мокрый снег.

3. Начните пользоваться зимним средством для омывателя стекол, поскольку летняя жидкость замерзает уже при небольших морозах.

4. Проверьте топливный фильтр, так как именно засорившиеся фильтры являются одной из наиболее распространенных причин отказа двигателя при температуре ниже 0 градусов.

5. Убедитесь в том, что тормоза ABS и электронный контроль стабилизации работают надежно.

6. Также проверьте уровень тормозной жидкости, и функционирование движущихся деталей автомобиля.

7. Держите топливный бак как можно более полным, чтобы предотвратить появление в баке конденсата.