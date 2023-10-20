ВНИМАНИЕ! Elisa предупреждает: мошенники звонят с номера, идентичного номеру службы поддержки компании(6)
В последние дни клиенты компании Elisa сообщают о мошеннических звонках с номера, идентичного номеру службы поддержки клиентов Elisa - 6 600 600, сообщает Ärileht.
По словам руководителя отдела информационной безопасности компании Elisa Май Крафт, содержание мошеннических сообщений варьируется от звонка к звонку, но конечная цель одна - либо получение персональных данных, либо заражение устройства клиента вредоносным ПО и/или получение доступа к банковским счетам.
„Звонящий утверждает, что он является сотрудником Elisa, и просит клиента подписать договор задним числом или предлагает скачать приложение из Google Play“, - говорит Крафт. Мошенники разговаривают как на эстонском, так и на русском языке.
Примеры мошеннических звонков, поступающих клиентам:
Клиенту поступает звонок с номера Elisa, клиент отвечает. Говорят, что клиент купил новое устройство и теперь ему необходимо подписать договор, который был составлен при покупке телефона.
Клиенту поступает звонок с номера Elisa, клиент отвечает. Говорят, что клиент заказал перевод своего номера к другому оператору и теперь ему необходимо подписать договор.
Клиенту поступает звонок с номера Elisa, клиент отвечает. Говорят, что клиент попросил сменить номер телефона, кто-то получил доступ к его Smart-ID кодам, и советуют скачать приложение из Google Play. Приложение заражено вредоносным ПО.
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