Новости Эстонии
20.10.2023, 19:00

ВНИМАНИЕ! Elisa предупреждает: мошенники звонят с номера, идентичного номеру службы поддержки компании

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Elisa
Elisa
ФОТО: Jaanus Lensment | Ekspress Meedia

В последние дни клиенты компании Elisa сообщают о мошеннических звонках с номера, идентичного номеру службы поддержки клиентов Elisa - 6 600 600, сообщает Ärileht.

По словам руководителя отдела информационной безопасности компании Elisa Май Крафт, содержание мошеннических сообщений варьируется от звонка к звонку, но конечная цель одна - либо получение персональных данных, либо заражение устройства клиента вредоносным ПО и/или получение доступа к банковским счетам.

„Звонящий утверждает, что он является сотрудником Elisa, и просит клиента подписать договор задним числом или предлагает скачать приложение из Google Play“, - говорит Крафт. Мошенники разговаривают как на эстонском, так и на русском языке.

Примеры мошеннических звонков, поступающих клиентам:

  • Клиенту поступает звонок с номера Elisa, клиент отвечает. Говорят, что клиент купил новое устройство и теперь ему необходимо подписать договор, который был составлен при покупке телефона.

  • Клиенту поступает звонок с номера Elisa, клиент отвечает. Говорят, что клиент заказал перевод своего номера к другому оператору и теперь ему необходимо подписать договор.

  • Клиенту поступает звонок с номера Elisa, клиент отвечает. Говорят, что клиент попросил сменить номер телефона, кто-то получил доступ к его Smart-ID кодам, и советуют скачать приложение из Google Play. Приложение заражено вредоносным ПО.

Полезные советы от Elisa

В последнее время участились случаи телефонного мошенничества, когда звонки совершаются якобы от имени компании Elisa, при этом в качестве номера абонента используется номер 6 600 600. Если клиент получает такой звонок и подозревает, что это мошенничество, ему следует прервать разговор и перезвонить на номер 6 600 600. Таким образом, клиент может быстро проверить, действительно ли он говорит со службой поддержки Elisa.

В случае если клиент сделал что-то по просьбе мошенника: загрузил программу, вошел в какую-то среду и/или ввел PIN-код, мы советуем ему обратиться в свой банк и проверить, не было ли сделано неизвестных переводов с банковских счетов; убедиться, что не была создана новая учетная запись Smart-ID. Если клиент обнаружил, что это произошло, он может обратиться в службу поддержки Smart-ID по электронной почте. Проследить, что на его компьютер не были установлены неизвестные программы.

Компания Elisa просит клиентов сообщать обо всех случаях, когда они стали жертвами мошеннических операций, по электронной почте security@elisa.ee. В письме необходимо указать номер телефона, с которого звонили, время звонка и действия, предпринятые после звонка мошенника.

Если в результате мошенничества клиенту был причинен ущерб, ему следует обращаться в полицию.

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