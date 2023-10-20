ВНИМАНИЕ! Elisa предупреждает: мошенники звонят с номера, идентичного номеру службы поддержки компании

Полезные советы от Elisa

В последнее время участились случаи телефонного мошенничества, когда звонки совершаются якобы от имени компании Elisa, при этом в качестве номера абонента используется номер 6 600 600. Если клиент получает такой звонок и подозревает, что это мошенничество, ему следует прервать разговор и перезвонить на номер 6 600 600. Таким образом, клиент может быстро проверить, действительно ли он говорит со службой поддержки Elisa.

В случае если клиент сделал что-то по просьбе мошенника: загрузил программу, вошел в какую-то среду и/или ввел PIN-код, мы советуем ему обратиться в свой банк и проверить, не было ли сделано неизвестных переводов с банковских счетов; убедиться, что не была создана новая учетная запись Smart-ID. Если клиент обнаружил, что это произошло, он может обратиться в службу поддержки Smart-ID по электронной почте. Проследить, что на его компьютер не были установлены неизвестные программы.

Компания Elisa просит клиентов сообщать обо всех случаях, когда они стали жертвами мошеннических операций, по электронной почте security@elisa.ee. В письме необходимо указать номер телефона, с которого звонили, время звонка и действия, предпринятые после звонка мошенника.