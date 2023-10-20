Грета Тунберг призывает поддержать Палестину(5)
Экоактивистка Грета Тунберг на своей страничке в соцсети Х (бывший Twitter) призвала к „немедленному перемирию“ в конфликте ХАМАС-Израиль и написала, что палестинцы нуждаются в справедливости и свободе, сообщает издание Maaleht со ссылкой на Dawn.
Грета Тунберг написала следующее: „270-я неделя. Сегодня мы бастуем в знак солидарности с Палестиной и сектором Газа. Мир должен высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших мирных жителей“.
На фото Тунберг месте с тремя молодыми экоактивистами, в руках они держат плакаты с требованием освободить Палестину и другими призывами.
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