Новости Эстонии
20.10.2023, 16:35

Грета Тунберг призывает поддержать Палестину

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Maaleht
Грета Тунберг с другими молодыми экоактивистами призывает выступить в поддержку палестинцев.
Грета Тунберг с другими молодыми экоактивистами призывает выступить в поддержку палестинцев.
ФОТО: X

Экоактивистка Грета Тунберг на своей страничке в соцсети Х (бывший Twitter) призвала к „немедленному перемирию“ в конфликте ХАМАС-Израиль и написала, что палестинцы нуждаются в справедливости и свободе, сообщает издание Maaleht со ссылкой на Dawn.

Грета Тунберг написала следующее: „270-я неделя. Сегодня мы бастуем в знак солидарности с Палестиной и сектором Газа. Мир должен высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших мирных жителей“.

На фото Тунберг месте с тремя молодыми экоактивистами, в руках они держат плакаты с требованием освободить Палестину и другими призывами.

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