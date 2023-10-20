Окружной суд разрешил выйти по УДО уроженке Нарвы, зарезавшей в Таллинне молодого человека

Как сообщили корреспонденту RusERR в Таллиннском окружном суде, суд второй инстанции, рассмотрев апелляцию Капитоновой, на этой неделе отменил постановление уездного суда: „16 октября было вынесено новое постановление. После его вступления в силу Елизавета Капитонова будет освобождена от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы, назначенного ей Харьюским уездным судом 22 февраля 2018 года“.

Испытательный срок, в течение которого ей в том числе запрещено употреблять алкоголь, продлится до 11 июля 2026 года, а в первые девять месяцев после освобождения женщина должна будет носить электронный браслет - в законную силу постановление окружного суда не вступило.

По оценке уездного суда, досрочное освобождение Елизаветы Капитоновой не является обоснованным, не поддержала его и прокуратура.

„Учитывая обстоятельства совершенного Капитоновой преступления, есть основания констатировать, что она может вести себя непредсказуемо и агрессивно. Досрочное освобождение лица зависит не только от того, есть ли основания полагать, что оно будет продолжать жить в соответствии с законом, но и от того, насколько отбытое наказание может быть признано достаточным с учетом совершенных деяний. Суд считает целесообразным не освобождать Капитонову условно-досрочно“, - отмечали в суде первой инстанции.

В прошлом году судебная система Эстонии Капитоновой в УДО отказала.

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