ЧП и криминал
20.10.2023, 11:29

Ушла в школу и не вернулась: пропавшая 11-летняя девочка найдена

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дополнено в 13:00
Politseisõiduk.
Politseisõiduk.
ФОТО: Eero Vabamägi | Eero Vabamaegi

Сегодня полиция искала пропавшую в Раквере Эмму Мирелль, которая в четверг ушла в школу и к утру пятницы так и не вернулась домой.

В последний раз Эмму Мирелль видели 19 октября утром, когда девочка пошла в Раквере в школу, и после этого близкие не могли с ней связаться. На ночь девочка домой не пришла.

Полиция проверила различные местонахождения девочки и пообщалась с ее близкими, но они не знали, где сейчас находится Эмма Мирелль. Близкие рассказали, что девочка может передвигаться в Таллинне, но не исключены и другие районы.

Незадолго до 13 часов пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Пирьё Нейссаар сообщила, что Эмма Мирелль связалась с родителями и ее местонахождение известно. С девочкой всё в порядке.

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