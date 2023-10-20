Ушла в школу и не вернулась: пропавшая 11-летняя девочка найдена

В последний раз Эмму Мирелль видели 19 октября утром, когда девочка пошла в Раквере в школу, и после этого близкие не могли с ней связаться. На ночь девочка домой не пришла.

Полиция проверила различные местонахождения девочки и пообщалась с ее близкими, но они не знали, где сейчас находится Эмма Мирелль. Близкие рассказали, что девочка может передвигаться в Таллинне, но не исключены и другие районы.

Незадолго до 13 часов пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Пирьё Нейссаар сообщила, что Эмма Мирелль связалась с родителями и ее местонахождение известно. С девочкой всё в порядке.

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