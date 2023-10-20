Посмотрите, из-за каких видов мошенничества люди уже потеряли почти 5 млн евро в этом году

Звонок от незнакомого человека, который представляется сотрудником полиции или банка. Если кто-то представляется по телефону сотрудником банка или полиции и запрашивает данные вашей банковской карты или доступ к банковскому счету, телефонный разговор следует немедленно прервать. Настоящий сотрудник банка или полиции никогда не будет запрашивать такие данные по телефону.

Сомнительные инвестиционные возможности. Будьте бдительными, если кто-то незнакомый предлагает вам выгодное инвестиционное предложение и направляет вас на веб-сайт, который выглядит настоящим и „подтверждает“ высокую прибыль от инвестиций. Удивительно высокие доходы или безрисковые инвестиции не существуют: если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, вероятно, это обман.

Сильная спешка. Если незнакомое лицо в интернете или по телефону настаивает на немедленном принятии решения и говорит, что ждать нельзя, в противном случае случится что-то плохое или вы упустите отличную возможность, то вам следует быть особенно осторожными.

Полная секретность. Если вас просят или требуют скрыть какие-либо действия, например, под предлогом секретной операции, это признак того, что что-то не так.

Звонки из-за границы. Будьте внимательны, если вам звонят внезапно с незнакомого номера или из-за границы. При помощи технологий мошенники могут менять номер звонка, обычно с целью скрыть свое фактическое местоположение.

Попытка поделиться экраном компьютера. Если кто-то незнакомый просит вас поделиться экраном компьютера или загрузить неизвестную вам программу, это может быть попыткой получить доступ к вашему устройству.

Знакомство с незнакомцами в интернете. Если кто-то незнакомый начинает общение в интернете и через некоторое время просит о финансовой помощи, это может быть мошенничеством.

Подозрение в переадресации звонка. Если вам звонит кто-то, представляющий себя сотрудником банка или полиции, но во время разговора предлагает перенаправить звонок в другое учреждение, есть повод подозревать что-то нечестное.

Сомнительные веб-адреса. Если вам присылают ссылку на веб-сайт службы доставки, банка, налоговой службы и так далее, всегда проверяйте, что адрес веб-сайта совпадает с реальным адресом учреждения. Если это кажется подозрительным или отличается от оригинала, вероятно, это мошенничество.