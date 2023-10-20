Работник службы поддержки Elron не разрешил диабетику взять в поезд собаку-помощника. Фирма приносит извинения

Мать ребенка-диабетика Элен (настоящее имя редакции известно) должна была ехать с ребенком из Таллинна в Тарту, и на этот раз решила оставить машину дома. „Поскольку погодные условия обещали быть сложными, я подумала ради безопасности сесть на поезд до Тарту. Затем я зашла на сайт Elron, чтобы купить билет“, — говорит она.

Покопавшись на сайте, женщина выяснила, что во втором классе невозможно выбрать место, а в первый класс нельзя с домашними животными. Это означало неприятности. В семье Элен есть собака, помогающая при диабете, которая сигнализирует о низком или резко снижающемся уровне сахара в крови и делает это быстро, иногда даже за 10 минут до датчика глюкозы.