Новости Эстонии
20.10.2023, 12:15

Работник службы поддержки Elron не разрешил диабетику взять в поезд собаку-помощника. Фирма приносит извинения

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Специально обученные собаки распознают опасное для диабетиков падение уровня сахара в крови по запаху и сообщают об этом быстрее, чем даже высокотехнологичный датчик.
Специально обученные собаки распознают опасное для диабетиков падение уровня сахара в крови по запаху и сообщают об этом быстрее, чем даже высокотехнологичный датчик.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Служба поддержки клиентов Elron сообщила пассажиру, который запросил информацию по телефону, что диабетик не может взять с собой в поезд специально обученную собаку-помощника.

Мать ребенка-диабетика Элен (настоящее имя редакции известно) должна была ехать с ребенком из Таллинна в Тарту, и на этот раз решила оставить машину дома. „Поскольку погодные условия обещали быть сложными, я подумала ради безопасности сесть на поезд до Тарту. Затем я зашла на сайт Elron, чтобы купить билет“, — говорит она.

Покопавшись на сайте, женщина выяснила, что во втором классе невозможно выбрать место, а в первый класс нельзя с домашними животными. Это означало неприятности. В семье Элен есть собака, помогающая при диабете, которая сигнализирует о низком или резко снижающемся уровне сахара в крови и делает это быстро, иногда даже за 10 минут до датчика глюкозы.

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