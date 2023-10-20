20.10.2023, 12:15
Работник службы поддержки Elron не разрешил диабетику взять в поезд собаку-помощника. Фирма приносит извинения(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Служба поддержки клиентов Elron сообщила пассажиру, который запросил информацию по телефону, что диабетик не может взять с собой в поезд специально обученную собаку-помощника.
Мать ребенка-диабетика Элен (настоящее имя редакции известно) должна была ехать с ребенком из Таллинна в Тарту, и на этот раз решила оставить машину дома. „Поскольку погодные условия обещали быть сложными, я подумала ради безопасности сесть на поезд до Тарту. Затем я зашла на сайт Elron, чтобы купить билет“, — говорит она.