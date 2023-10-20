А вы уже пробовали? В эстонские магазины Prisma поступили товары торгового гиганта Carrefour
Теперь в выборе товаров Prisma Peremarket представлено более 120 позиций из ассортимента одной из крупнейших в мире сетей розничной торговли Carrefour. Это расширит для потребителей Эстонии выбор уже снискавших популярность в других странах продуктов питания и товаров первой необходимости по выгодным ценам.
Материнская компания Prisma S-Grupp начала сотрудничать с созданной во Франции и на данный момент охватившей весь мир торговой сетью Carrefour уже ранее, поэтому некоторые товары можно было увидеть в Prisma уже весной этого года. В настоящее время сотрудничество расширилось, и продукция Carrefour добавлена в Prisma в самые разные товарные группы. Carrefour – одна из крупнейших компаний розничной торговли в мире, огромные объемы продаж которой позволяют предлагать качественные товары по выгодным ценам.
„Раньше продукцию Carrefour ездили покупать в соседние страны, теперь же ряд товаров доступен и в Эстонии. Мы еще не знаем, какие товары станут хитами продаж у нас, но хорошие цены и популярность в других странах – это отличная предпосылка для того, что они непременно появятся“, – отметил директор по ассортименту и закупкам Prisma Peremarket Каймо Нийтару.
Представленная продукция Carrefour включает товары длительного хранения, такие как консервы, чай, сладости, соки и вода, а также свежие продукты – сыр и сливочное масло. В ассортимент также входят товары первой необходимости, такие как подгузники и туалетная бумага. Некоторые примеры цен на товары: минеральная вода (1,5 л) - 25 центов, плавленый сыр (100 г) - 89 центов, яблочный соковый напиток (2 л) - 1,29 евро, родниковая вода (5 л) - 69 центов, подгузники на липучках Baby midi (50 шт.) - 5,69 евро.
Уже с весны в Prisma продаются пополнившие ассортимент благодаря сотрудничеству с Carrefour вина, которые быстро завоевали популярность у покупателей.
По словам Нийтару, долгосрочная цель Prisma – предлагать клиентам самую выгодную потребительскую корзину, и для ее достижения предприятие активно прилагает усилия над повышением эффективности как собственной деятельности, так и отношений с партнерами по сотрудничеству.
„Экономическая ситуация привела к тому, что покупатели стали очень чувствительны к ценам, они тщательно продумывают покупки и ищут товары по самым выгодным ценам. В настоящее время в сотрудничестве с эстонскими производителями мы проводим кампанию „Мы развернули цены“, в рамках которой цены на сотни товаров были возвращены на уровень годичной давности, но в придачу к этому радуем клиентов и выгодными обновлениями ассортимента“, – добавил Нийтару.
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