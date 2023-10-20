А вы уже пробовали? В эстонские магазины Prisma поступили товары торгового гиганта Carrefour

Материнская компания Prisma S-Grupp начала сотрудничать с созданной во Франции и на данный момент охватившей весь мир торговой сетью Carrefour уже ранее, поэтому некоторые товары можно было увидеть в Prisma уже весной этого года. В настоящее время сотрудничество расширилось, и продукция Carrefour добавлена в Prisma в самые разные товарные группы. Carrefour – одна из крупнейших компаний розничной торговли в мире, огромные объемы продаж которой позволяют предлагать качественные товары по выгодным ценам.

„Раньше продукцию Carrefour ездили покупать в соседние страны, теперь же ряд товаров доступен и в Эстонии. Мы еще не знаем, какие товары станут хитами продаж у нас, но хорошие цены и популярность в других странах – это отличная предпосылка для того, что они непременно появятся“, – отметил директор по ассортименту и закупкам Prisma Peremarket Каймо Нийтару.

Представленная продукция Carrefour включает товары длительного хранения, такие как консервы, чай, сладости, соки и вода, а также свежие продукты – сыр и сливочное масло. В ассортимент также входят товары первой необходимости, такие как подгузники и туалетная бумага. Некоторые примеры цен на товары: минеральная вода (1,5 л) - 25 центов, плавленый сыр (100 г) - 89 центов, яблочный соковый напиток (2 л) - 1,29 евро, родниковая вода (5 л) - 69 центов, подгузники на липучках Baby midi (50 шт.) - 5,69 евро.

Уже с весны в Prisma продаются пополнившие ассортимент благодаря сотрудничеству с Carrefour вина, которые быстро завоевали популярность у покупателей.

По словам Нийтару, долгосрочная цель Prisma – предлагать клиентам самую выгодную потребительскую корзину, и для ее достижения предприятие активно прилагает усилия над повышением эффективности как собственной деятельности, так и отношений с партнерами по сотрудничеству.