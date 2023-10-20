Следователи о выходе из строя эстонско-финского кабеля связи: это точно дело рук человека, но указывать на возможного виновника пока рано

19 октября эстонские следователи совместно с Финляндией и ВМС Эстонии завершили необходимые процессуальные действия по расследованию поломки эстонско-финского кабеля связи.

Результаты расследования пока показывают, что выход из строя эстонско-финского кабеля связи вызван действиями человека. Дальнейшее расследование выяснит, обосновано ли подозрение и возник ли разрыв из-за халатности или по какой-то другой причине.

Поскольку первичные доказательства по эстонско-финскому кабелю собраны, можно как можно скорее приступить к планированию ремонта кабеля, которое, надеются, будет готово уже на следующей неделе. Судно для ремонта кабеля в настоящее время помогает выявить поврежденный участок и собрать доказательства.

Хотя и эстонским, и финским следователям известно о кораблях, находившихся в этом районе, работа по установлению их связи с инцидентом все еще ведется, и пока рано указывать на возможного виновника. Также пока нельзя подтвердить, что это было сделано намеренно, в том числе с целью нанести ущерб критически важной инфраструктуре.

В ходе уголовного производства следователи также проверят кабель связи Эстония-Швеция, поскольку предварительные данные свидетельствуют о том, что ущерб мог быть техногенным, но это должно быть уточнено в ходе разбирательства.

„Я благодарна нашим следователям и экспертам, а также финским коллегам, которые интенсивно работали в море последние три дня. Я доверяю экспертам, которые выясняют правду“, - заявила премьер-министр Кая Каллас.

Услуги связи в Эстонии всегда были максимально гарантированы. Если морские кабели оборвутся, можно использовать альтернативные рабочие морские или сухопутные кабели, идущие в Латвию. Всего у нас имеется девять различных соединений для продолжения работы службы связи: семь морских и два сухопутных кабеля.