ВИДЕО | Юку-Калле Райд о ночном заседании Рийгикогу: я не был пьян, это полная ерунда!

На днях произошел инцидент, когда в буфет Рийгикогу вызвали полицию, чтобы выставить оттуда пьяных людей. Член фракции EKRE Варро Вооглайд рассказал, что Юку-Калле Райд пригласил в гости своих друзей, с которыми употреблял алкоголь, а утром уснул в большом зале. Райд рассказал Delfi о том, что произошло в среду в Рийгикогу.