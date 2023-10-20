20.10.2023, 08:35
ВИДЕО | Юку-Калле Райд о ночном заседании Рийгикогу: я не был пьян, это полная ерунда!(20)
На днях произошел инцидент, когда в буфет Рийгикогу вызвали полицию, чтобы выставить оттуда пьяных людей. Член фракции EKRE Варро Вооглайд рассказал, что Юку-Калле Райд пригласил в гости своих друзей, с которыми употреблял алкоголь, а утром уснул в большом зале. Райд рассказал Delfi о том, что произошло в среду в Рийгикогу.
Член фракции EKRE в Рийгикогу Варро Вооглайд в своей социальной сети поделился инцидентом из буфета Рийгикогу. В частности, один член Рийгикогу пригласил в парламент своих друзей, купивших пиво в буфете.