В продуктовых магазинах все больше краж: в среднем 20 случаев в день

По словам менеджера эстонского отделения Rimi Елены Литвинович, в магазинах Rimi увеличилась доля краж, в том числе совершаемых на кассах самообслуживания. „Конечно, свою роль в этом играет новизна, связанная с современными инструментами для покупок, такими как кассы самообслуживания, сканеры и мобильные приложения, и это также может быть соблазном риска, но, вероятно, роль играет и текущая экономическая ситуация“, - заявила Литвинович.