ЧП и криминал
19.10.2023, 20:52

В продуктовых магазинах все больше краж: в среднем 20 случаев в день

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Воровство в магазинах набирает обороты
Воровство в магазинах набирает обороты
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

По данным торговых сетей, в магазинах выросло количество краж, особенно на кассах самообслуживания. Свою роль в этом играет тяжелое экономическое положение людей.

По словам менеджера эстонского отделения Rimi Елены Литвинович, в магазинах Rimi увеличилась доля краж, в том числе совершаемых на кассах самообслуживания. „Конечно, свою роль в этом играет новизна, связанная с современными инструментами для покупок, такими как кассы самообслуживания, сканеры и мобильные приложения, и это также может быть соблазном риска, но, вероятно, роль играет и текущая экономическая ситуация“, - заявила Литвинович.

Она добавила, что Rimi не рассматривает возможность ограничения вариантов способов покупок для клиентов.

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