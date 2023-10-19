Ляэнеметс: Решение о закрытии спасательной команды Копли является окончательным

По словам Ляэнеметса, вместо закрытия нескольких команд в рамках урезаний бюджета можно ограничиться закрытием только одной команды. В решении о закрытии именно команды Копли министр внутренних дел исходил, прежде всего, из возможности предложить спасателям оттуда новое место и избежать закрытия команд в сельской местности.

„Спасают люди, а не здания, и нашим приоритетом было сохранить опытных спасателей и их рабочие места. Большинству спасателей коплиской команды гарантирована работа в других командах Таллинна и Харьюмаа. „К сожалению, если бы мы закрыли спасательную команду в сельской местности, мы не смогли бы предложить этим специалистам работу рядом с домом“, — сказал Ляэнеметс.

Помимо команды Копли, альтернативой могло бы быть закрытие команд в некоторых сельских районах, но, по словам министра внутренних дел, это было исключено.

„Возможность спасения должна быть гарантирована повсюду в Эстонии. Если для жителей Таллинна закрытие команды Копли означает в худшем случае увеличение времени реагирования на несколько минут, то в сельской местности закрытие команды означало бы вопрос жизни и смерти, который затронет не только местных жителей, но и всех, кто нуждается в помощи в регионе“, - подчеркнул Ляэнеметс.

По его словам, также стоит вспомнить ураганы последних недель и вклад уездных спасательных команд в очистку дорог и устранение ущерба. „Мы должны понимать, что команды в сельской местности нужны не только местным жителям, но и для того, чтобы в случае штормов обеспечить проходимость наших основных шоссе,“ - сказал Ляэнеметс.

В Спасательном департаменте 72 спасательные команды, шесть из них действуют в Таллинне. В 2022 году среднее время реагирование на срочный вызов составляло 9 минут 40 секунд.

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