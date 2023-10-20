20.10.2023, 07:15
Прокурор по-прежнему убежден, что вина фигурантов дела Porto Franco доказана(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду обвинению пришлось проглотить горькую пилюлю, когда судья Харьюского уездного суда Aйме Ивансон оправдала всех троих обвиняемых по делу Porto Franco. Ведущий государственный прокурор Таави Перн объяснил Delfi, почему решение планируется оспорить.
„Прокуратура предъявила обвинения Михаилу Корбу, Хиллару Тедеру и Центристской партии, потому что никто не должен иметь несправедливого преимущества перед другими в общении с государством или местным самоуправлением из-за того, что он кого-то знает или поддерживает финансово“, - сказал он, опираясь на предысторию дела.