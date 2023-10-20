Прокурор по-прежнему убежден, что вина фигурантов дела Porto Franco доказана

„ Прокуратура предъявила обвинения Михаилу Корбу, Хиллару Тедеру и Центристской партии, потому что никто не должен иметь несправедливого преимущества перед другими в общении с государством или местным самоуправлением из-за того, что он кого-то знает или поддерживает финансово“, - сказал он, опираясь на предысторию дела.

Он добавил, что, по данным прокуратуры, собранные доказательства подтвердили, что рассмотрение заявления Порто Франко о сервитуте, которое по сути застопорилось, стало продвигаться значительно быстрее только благодаря участию мэра Таллинна Михаила Кылварта, только тогда, когда Тедер пообещал Корбу, что он будет финансово поддерживать Центристскую партию. „Также доказательства, изложенные в обвинительном заключении прокурора, подтвердили, что именно в результате соглашения Корба и Тедера компания Tallinna linn OÜ согласилась сформировать цену сервитута в пользу Porto Franko на существенно иных условиях, чем раньше, а именно на более выгодные, которые просил Porto Franco“, - отметил он.