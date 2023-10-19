Новости Эстонии
19.10.2023, 17:13

ВИДЕО | Мотоциклисты перед зданием Рийгикогу: Мы – хозяева в своем доме. Слушайте нас!

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Сегодня перед зданием Рийгикогу звучал громкий рев моторов. Любители мотоциклов и мотоспортсмены, несмотря на погоду, выразили свой протест на очередном митинге против автомобильного налога.

“Вы лишаете нас той радости, того приятного чувства общности, которое присуще мотоспортсменам"

„Вы лишаете нас той радости, того приятного чувства общности, которое присуще мотоспортсменам“, – доносилось из колонок. Спортсменка по мотокроссу Мария Каруметс, несмотря на загипсованную ногу, приехала на митинг, чтобы выразить свое недовольство. „Вы забираете у народа столько денег?! На что вы их тратите. Нет, серьезно!? Это действительно глупо, что вы планируете сделать с эстоноземельцами“, – продолжала сокрушаться женщина.

Анастасия Коваленко-Кылварт: ни в одном другом государстве нет такой модели налогообложения

Депутат Рийгикогу и мотогонщица Анастасия Коваленко-Кылварт также присутствовала на митинге. „Налог повлияет в том числе на авто- и мотоспорт. Мало того, что у нас сейчас мотоспорт недофинансирован, так государство хочет еще получить дополнительные деньги от спортсменов в бюджет. То есть вместо того, чтобы спорту помогать, спортсмены наоборот – должны доплачивать“, – отмечала политик Центристской партии.

Надписи на табличках: “Вы убиваете эстонский мотоспорт”. “Мотоцикл оказывает меньше влияние на дорожное покрытие”. “Мы – хозяева в своем доме. Слушайте нас!” “Мы не согласимся с новыми налогами”.

Одним из аргументов почему несправедливо облагать налогом владельцев мотоциклов, звучал так: многие не ездят на своих мотоциклах по дорогам общего пользования. Некоторые их даже из гаражей не достают – только собирают и коллекционируют. Но даже те оставшиеся полноценные участники дорожного движения, активны только летом.

Подробнее - в нашем видео!

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