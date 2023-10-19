ВИДЕО | Мотоциклисты перед зданием Рийгикогу: Мы – хозяева в своем доме. Слушайте нас!

„Вы лишаете нас той радости, того приятного чувства общности, которое присуще мотоспортсменам“, – доносилось из колонок. Спортсменка по мотокроссу Мария Каруметс, несмотря на загипсованную ногу, приехала на митинг, чтобы выразить свое недовольство. „Вы забираете у народа столько денег?! На что вы их тратите. Нет, серьезно!? Это действительно глупо, что вы планируете сделать с эстоноземельцами“, – продолжала сокрушаться женщина.

Депутат Рийгикогу и мотогонщица Анастасия Коваленко-Кылварт также присутствовала на митинге. „Налог повлияет в том числе на авто- и мотоспорт. Мало того, что у нас сейчас мотоспорт недофинансирован, так государство хочет еще получить дополнительные деньги от спортсменов в бюджет. То есть вместо того, чтобы спорту помогать, спортсмены наоборот – должны доплачивать“, – отмечала политик Центристской партии.

Одним из аргументов почему несправедливо облагать налогом владельцев мотоциклов, звучал так: многие не ездят на своих мотоциклах по дорогам общего пользования. Некоторые их даже из гаражей не достают – только собирают и коллекционируют. Но даже те оставшиеся полноценные участники дорожного движения, активны только летом.

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