19.10.2023, 18:59
ОПАСНАЯ ЗАГАДКА| Кто-то расставляет в лесу ловушки для охотников, есть первый раненый(33)
ФОТО: Erakogu
Сезон для охотничьего общества Varangu в Ляэне-Вирумаа начался с 11 спущенных автомобильных шин – чья-то злая рука вбила в землю в лесу острые металлические штыри. Однако эти ловушки также угрожают другим людям и животным, передвигающимся по лесу, пишет Maaleht.
1 октября, когда начался охотничий сезон, в том числе и на лося, охотники общества Varangu отправились в лес, но вернуться оттуда было целым приключением.