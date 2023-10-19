ОПАСНАЯ ЗАГАДКА| Кто-то расставляет в лесу ловушки для охотников, есть первый раненый

„Мы припарковали машины и отправились на охоту, но позже, когда мы ехали обратно по лесной дороге, в колесо автомобиля попал длинный штырь, к тому же помявший крыло. Я надеялся, что все ограничится одним проколотым колесом, но в другой шине тоже оказался железный штырь. Дальше все покатилось как снежный ком, пришли сообщения - у нас есть связь с помощью радиопередатчиков - что то же самое произошло и с другими“, - рассказывает один из охотников.