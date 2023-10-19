Новости Эстонии
19.10.2023, 18:59

ОПАСНАЯ ЗАГАДКА| Кто-то расставляет в лесу ловушки для охотников, есть первый раненый

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ФОТО: Erakogu

Сезон для охотничьего общества Varangu в Ляэне-Вирумаа начался с 11 спущенных автомобильных шин – чья-то злая рука вбила в землю в лесу острые металлические штыри. Однако эти ловушки также угрожают другим людям и животным, передвигающимся по лесу, пишет Maaleht.

1 октября, когда начался охотничий сезон, в том числе и на лося, охотники общества Varangu отправились в лес, но вернуться оттуда было целым приключением.

„Мы припарковали машины и отправились на охоту, но позже, когда мы ехали обратно по лесной дороге, в колесо автомобиля попал длинный штырь, к тому же помявший крыло. Я надеялся, что все ограничится одним проколотым колесом, но в другой шине тоже оказался железный штырь. Дальше все покатилось как снежный ком, пришли сообщения - у нас есть связь с помощью радиопередатчиков - что то же самое произошло и с другими“, - рассказывает один из охотников.

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