Новости Эстонии
19.10.2023, 15:55

Представитель учителей: откажемся от забастовки, если зарплату поднимут на 8%

 
ФОТО: Teet Malsroos | Õhtuleht

Вчера государственный примиритель встретился с представителями Союза работников образования, и, по крайней мере пока, угрозы забастовки нет.

„Мы сказали, что если повышение зарплаты составит 8%, мы бастовать не будем. На этом мы сейчас остановились, — сказал председатель Союза работников образования Реэмо Волтри. — Наша цель на протяжении многих лет состоит в том, чтобы зарплата учителя начиналась со средней по стране, но сейчас она составляет 95% и грозит упасть до 90% в следующем году. С этим мы смириться не можем“.

На этой неделе государственный примиритель Меэлис Виркебау начал выступать посредником в переговорах по вопросу учительских зарплат. Во вторник он встретился с делегацией Министерства образования, в среду - с представителем Союза работников образования и Союза городов и волостей.

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