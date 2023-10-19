Представитель учителей: откажемся от забастовки, если зарплату поднимут на 8%

„Мы сказали, что если повышение зарплаты составит 8%, мы бастовать не будем. На этом мы сейчас остановились, — сказал председатель Союза работников образования Реэмо Волтри. — Наша цель на протяжении многих лет состоит в том, чтобы зарплата учителя начиналась со средней по стране, но сейчас она составляет 95% и грозит упасть до 90% в следующем году. С этим мы смириться не можем“.