Delfi
Гороскоп
Программа ТВ
Погода
Дай подсказку
Контакты
Реклама
EST
Экономика
Спорт
За рубежом
Бублик
Dekor
Jana
Турист
Эстонский Экспресс
EST
Заказ
Все новости
Война в Украине
Ида-Вирумаа
Блоги
ЧП
Россия
Подкасты
Мнение
Видео
Новости Эстонии
19.10.2023, 14:16
Калле Грюнталь указал в декларации интересов неправильный адрес. В реальности за квартиру государство платит более 1000 евро в месяц
Каролийна Васли
karoliina.vasli@delfi.ee
Евгения Парв
перевод
6
Калле Грюнталь, покинувший EKRE и ее фракцию, был вынужден переместиться в другой конец зала. Он отказывается комментировать путаницу с адресом квартиры.
ФОТО:
Jaanus Lensment
|
Delfi Meedia
Оставить комментарий
Читать комментарии
6
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии