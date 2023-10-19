Новости Эстонии
19.10.2023, 14:16

Калле Грюнталь указал в декларации интересов неправильный адрес. В реальности за квартиру государство платит более 1000 евро в месяц

 
Калле Грюнталь, покинувший EKRE и ее фракцию, был вынужден переместиться в другой конец зала. Он отказывается комментировать путаницу с адресом квартиры.
Калле Грюнталь, покинувший EKRE и ее фракцию, был вынужден переместиться в другой конец зала. Он отказывается комментировать путаницу с адресом квартиры.
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

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