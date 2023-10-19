„Очень, очень неприятно“. Кая Каллас о фото рукопожатия Путина и Орбана

Венгрия поддерживает более тесные связи с Россией, чем другие члены ЕС, вероятно, она станет главным противником решения о начале переговоров по вступлению в Евросоюз Украины, которое может быть принято уже в этом декабре. Для его принятие требуется согласие всех 27 стран-членов.

Переговоры венгерского премьера Орбана и Путина прошли в Китае во вторник с большой помпой. В прямом эфире российского телевидения Орбан сказал Путину, что никогда не хотел противостоять Москве и пытается спасти двусторонние отношения.

„Было очень, очень неприятно видеть это, - сказала в интервью Reuters в Париже Каллас, одна из самых горячих сторонников Украины. - Как можно пожимать руку преступнику, которого обвиняют в военной агрессии, особенно, когда речь идет о стране с такой историей, как у Венгрии?“

Международный военный трибунал выпустил ордер на арест Путина в марте, он обвиняется в военном преступлении — незаконной депортации детей из Украины.

„То, что случилось в Венгрии, то, что там сделали русские, - не такое далекое прошлое“, - отметила Каллас, имея в виду события 1956 г., когда антикоммунистическое восстание в Венгрии подавили советские танки и пехота. В ходе боев погибло по меньшей мере 2600 венгров и 600 советских военных.

После переговоров с французским президентом Эмманюэлем Макроном Каллас заявила, что союзники Украины должны не отвлекаться на другие конфликты и удвоить усилия, чтобы показать, что готовы играть в долгую.

По словам Каллас, первейший приоритет состоит в том, что „увеличить цену агрессии“, добавив новые санкции, как можно скорее закрыть возможности обхода уже принятых мер и найти способы, чтобы Киев смог использовать замороженные российские активы.

„Конфликт не заморожен, это война на истощение, - отметила Каллас. - Понятно, что Россия считает, будто они готовы терпеть трудности гораздо больше, чем мы. Он [Путин] действительно делает на это ставку“.