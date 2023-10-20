Легко ли получить компенсацию за вакцинацию? Вакцина от коронавируса могла свести в могилу одного человека и повлиять на состояние здоровья 63 человек(5)
• В Эстонии от COVID-19 вакцинировано более 860 000 человек. По состоянию на 1 октября 2023 года 1772 человека считают, что их здоровье пострадало из-за вакцинации, и Касса здоровья могла бы компенсировать причиненный ущерб.
• В заявлениях с просьбой выплатить компенсацию описываются всевозможные симптомы ухудшения состояния здоровья. Департамент лекарственных с, рассмотрев заявления, обнаружил прямую или предполагаемую связь с вакцинацией в 64 случаях.
• О побочных реакциях после вакцины активно стали сообщать после того, как ее стали вводить тем, кто опасался вакцинации, и была создана система компенсации за ущерб от вакцинации. В Эстонии ходатайств о компенсации ущерба от вакцины было подано в восемь раз больше, чем в Латвии.
Из 1772 ходатайств Касса здоровья сразу же отбраковала 630, не соответствовавшие критериям выплаты компенсации. Остальные заявления были переданы Департаменту лекарственных средств для того, чтобы он оценил, отвечает ли установленным требованиям связь между ущербом здоровья и вакцинацией, пишет издание Maaleht.