Легко ли получить компенсацию за вакцинацию? Вакцина от коронавируса могла свести в могилу одного человека и повлиять на состояние здоровья 63 человек

• В Эстонии от COVID-19 вакцинировано более 860 000 человек. По состоянию на 1 октября 2023 года 1772 человека считают, что их здоровье пострадало из-за вакцина ции, и Касса здоровья могла бы компенсировать причиненный ущерб.

• О побочных реакциях после вакцины активно стали сообщать после того, как ее стали вводить тем, кто опасался вакцинации, и была создана система компенсации за ущерб от вакцинации. В Эстонии ходатайств о компенсации ущерба от вакцины было подано в восемь раз больше, чем в Латвии.