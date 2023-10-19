Старейшина: министр внутренних дел отказался встречаться для решения вопроса Коплиской команды спасателей

Основной причиной закрытия Коплиской команды спасателей МВД назвало потребность в сокращении бюджета на 727 000 евро. К сожалению, министр внутренних дел вопрос о прямой бюджетной поддержке со стороны города Таллинна обсуждать не пожелал. „Бюджетные сокращения в вопросе Коплиской команды спасателей играли ключевую роль. Город Таллинн предложил прямую денежную помощь для сохранения команды. Остаётся неясным, почему министр внутренних дел не желает встретиться для поиска конкретного решения с представителями города и представительской организации спасателей, а также то, насколько серьёзно теперь можно относиться к его многочисленным прежним заявлениям о важности сохранения работоспособности спасательной службы“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинн а Мануэла Пихлап.

В направленном Эстонским профсоюзом спасателей (EPTAÜ) письме содержится просьба организовать трёхстороннюю встречу с целью найти общее решение, которое устраивало бы все стороны. „Лиллекюлаская команда спасателей, которая должна прийти на замену в обслуживании территории, уже сейчас по числу вызовов является самой загруженной спасательной командой в Эстонии. Это означает, что если поступит вызов в Копли, то Лиллекюлаская команда может оказаться пустой, т.к. спасатели из неё отправились уже куда-то на другой вызов. В этом случае помощь придёт из ещё более отдалённого района и время ожидания может растянуться на гораздо более длинный срок, нежели нам обещают — особенно в часы пик, что привело бы к катастрофическим последствиям“, — отметил главное доверенное лицо Эстонского профсоюза спасателей Калле Кооп.