Старейшина: министр внутренних дел отказался встречаться для решения вопроса Коплиской команды спасателей(2)
Хотя город Таллинн открыто предложил денежную помощь для поддержки Коплиской команды спасателей и министру внутренних дел Лаури Ляэнеметсу было направлено письменное предложение об организации трёхсторонней встречи представителей министерства, столицы и Эстонского профсоюза спасателей, из МВД поступило сообщение, что министр во встрече для поиска решения в части Коплиской спасательной команды необходимости не видит.
Основной причиной закрытия Коплиской команды спасателей МВД назвало потребность в сокращении бюджета на 727 000 евро. К сожалению, министр внутренних дел вопрос о прямой бюджетной поддержке со стороны города Таллинна обсуждать не пожелал. „Бюджетные сокращения в вопросе Коплиской команды спасателей играли ключевую роль. Город Таллинн предложил прямую денежную помощь для сохранения команды. Остаётся неясным, почему министр внутренних дел не желает встретиться для поиска конкретного решения с представителями города и представительской организации спасателей, а также то, насколько серьёзно теперь можно относиться к его многочисленным прежним заявлениям о важности сохранения работоспособности спасательной службы“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.
В направленном Эстонским профсоюзом спасателей (EPTAÜ) письме содержится просьба организовать трёхстороннюю встречу с целью найти общее решение, которое устраивало бы все стороны. „Лиллекюлаская команда спасателей, которая должна прийти на замену в обслуживании территории, уже сейчас по числу вызовов является самой загруженной спасательной командой в Эстонии. Это означает, что если поступит вызов в Копли, то Лиллекюлаская команда может оказаться пустой, т.к. спасатели из неё отправились уже куда-то на другой вызов. В этом случае помощь придёт из ещё более отдалённого района и время ожидания может растянуться на гораздо более длинный срок, нежели нам обещают — особенно в часы пик, что привело бы к катастрофическим последствиям“, — отметил главное доверенное лицо Эстонского профсоюза спасателей Калле Кооп.
„На весах данного решения стоит ежедневная безопасность 60 000 жителей Пыхья-Таллинна. В связи с деятельностью команды спасателей следовало бы подумать и о возможной военной агрессии, и роли спасателей в гражданской обороне. Решение должно быть найдено, т.к. в нынешней обстановке в сфере безопасности закрытие команды является неуместным“, — отметил руководитель НКО „Центр изучения кризисных явлений“ (MTÜ Kriisiuuringute Keskus) Ханнес Нагель.
12 октября в поддержку Коплиской команды спасателей состоялся общинный митинг. Кроме того в поддержку сохранения команды было собрано 4000 подписей. Подписавшиеся считают, что защиту населения и возможности Спасательного департамента следует укреплять и начать стоит с остановки процесса ликвидации Коплиской команды спасателей.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.