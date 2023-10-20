Экономика
20.10.2023, 17:43

Эстония готовится развивать отрасль экономики, которая может создать тысячи новых рабочих мест. Есть ли у Ида-Вирумаа шанс заполучить ее?

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Одна из возможных локаций для новой отрасли - порт Силламяэ
Судно Tallink Baltic Princess последний раз пришвартовалось в Наантали. Идея Минклимата – развивать эту сферу в Эстонии, чтобы стимулировать экономику.
Судно Tallink Baltic Princess последний раз пришвартовалось в Наантали. Идея Минклимата – развивать эту сферу в Эстонии, чтобы стимулировать экономику.
ФОТО: Tallink

Как использовать требования, сопровождающие зеленый поворот, для создания новых рабочих мест и роста эстонской экономики?

В первых числах октября министр климата Кристен Михал совершил поездку по Ида-Вирумаа, сделав остановку в порту Силламяэ. По мнению чиновников министерства, это место имеет значительный потенциал для реализации идеи, которая даст толчок экономическому росту Эстонии, пишет Delfi Ärileht.

В Эстонии должен быть создан центр переоборудования судов. Идею предложил Департамент морского управления Министерства климата, подтверждает руководитель департамента Яак Вийлипус. По его словам, в настоящее время отслеживаются рынки судостроения, идут переговоры с компаниями, учитываются указания Евросоюза и Международной морской организации по снижению количества парниковых газов. „Понятно, что многие корабли придется перестраивать в очень сжатые сроки“, - отмечает он.

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