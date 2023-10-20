20.10.2023, 17:43
Эстония готовится развивать отрасль экономики, которая может создать тысячи новых рабочих мест. Есть ли у Ида-Вирумаа шанс заполучить ее?(3)
Одна из возможных локаций для новой отрасли - порт Силламяэ
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Как использовать требования, сопровождающие зеленый поворот, для создания новых рабочих мест и роста эстонской экономики?
В первых числах октября министр климата Кристен Михал совершил поездку по Ида-Вирумаа, сделав остановку в порту Силламяэ. По мнению чиновников министерства, это место имеет значительный потенциал для реализации идеи, которая даст толчок экономическому росту Эстонии, пишет Delfi Ärileht.