Эстония готовится развивать отрасль экономики, которая может создать тысячи новых рабочих мест. Есть ли у Ида-Вирумаа шанс заполучить ее?

В первых числах октября министр климата Кристен Михал совершил поездку по Ида-Вирумаа, сделав остановку в порту Силламяэ . По мнению чиновников министерства, это место имеет значительный потенциал для реализации идеи, которая даст толчок экономическому росту Эстонии, пишет Delfi Ärileht.

В Эстонии должен быть создан центр переоборудования судов. Идею предложил Департамент морского управления Министерства климата, подтверждает руководитель департамента Яак Вийлипус. По его словам, в настоящее время отслеживаются рынки судостроения, идут переговоры с компаниями, учитываются указания Евросоюза и Международной морской организации по снижению количества парниковых газов. „Понятно, что многие корабли придется перестраивать в очень сжатые сроки“, - отмечает он.