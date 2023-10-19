Ансип о скандале вокруг российского бизнеса мужа Каи Каллас: я искренне поражен, как ей удается убеждать журналистов

В середине ноября состоится съезд Партии реформ. Отвечая на вопрос ERR о том, решится ли кто-то на съезде поднять вопрос о восточных перевозках супруга премьер-министра Каи Каллас Арво Халлика, Ансип заявил, что все понимают, что тема является проблемной: „Когда 66% населения Эстонии требуют отставки премьер-министра, то надо быть очень циничным человеком, чтобы сказать, что это не проблема. Это, безусловно, проблема“.

Он отметил, что он не тот человек, который должен критиковать своего преемника, но раз его напрямую спрашивают о том, какое впечатление на него произвел скандал с восточными перевозками Халлика, то он должен признаться, что эти впечатления хорошими не назовешь.

По мнению Ансипа, журналистам следует требовать от Каллас более четких ответов. „Я искренне поражен, как ей удается убеждать журналистов. И журналисты потом ничего не спрашивают, – указал Ансип, добавив, что было бы логично продолжать задавать вопросы, требующие ответов „да“ или „нет“, а не удовлетворяться заявлением Каллас о том, что она не актриса, соответственно, врать не может. – Это ведь, по сути, не отвечает ни на один из вопросов“.

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