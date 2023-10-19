Новости Эстонии
19.10.2023, 09:19

ФОТО и ВИДЕО | Зима пришла! В разных уголках Эстонии выпал снег

 
Первый снег.
Первый снег.
ФОТО: Lugeja foto | Erakogu

Сегодня утром многие жители страны обнаружили, что земля стала белой от снега. Похоже, самые сильные осадки выпали в Ида-Вирумаа.

Читатель из Йыхви прислал такое видео:

Маарика из Ида-Вирумаа сфотографировала свой двор:

Снег в Ида-Вирумаа

Фото из Ахтме, Кохтла-Ярве:

Снег идет и в других местах. Например, в Лихула:

Снег в Лихула

Не остался в стороне и Таллинн, также сообщения о снеге поступают из Отепяэ, Вильядни, Кадрина.

Кадрина.

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