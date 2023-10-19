19.10.2023, 09:19
ФОТО и ВИДЕО | Зима пришла! В разных уголках Эстонии выпал снег
ФОТО: | Erakogu
Сегодня утром многие жители страны обнаружили, что земля стала белой от снега. Похоже, самые сильные осадки выпали в Ида-Вирумаа.
Читатель из Йыхви прислал такое видео:
Маарика из Ида-Вирумаа сфотографировала свой двор:
Фото из Ахтме, Кохтла-Ярве:
Снег идет и в других местах. Например, в Лихула:
Не остался в стороне и Таллинн, также сообщения о снеге поступают из Отепяэ, Вильядни, Кадрина.
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