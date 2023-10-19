ФОТО и ВИДЕО | Зима пришла! В разных уголках Эстонии выпал снег

Читатель из Йыхви прислал такое видео:

Маарика из Ида-Вирумаа сфотографировала свой двор:

Фото из Ахтме, Кохтла-Ярве:

Снег идет и в других местах. Например, в Лихула:

Не остался в стороне и Таллинн, также сообщения о снеге поступают из Отепяэ, Вильядни, Кадрина.

Прогноз погоды на ближайшие дни читайте ЗДЕСЬ.

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