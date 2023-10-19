Тартуский университет стал лучшим в странах Балтии по результатам рейтинга Times Higher Education

Таллиннский технический университет занимает 601-800 место, а Таллиннский университет — 1001-1200 место.

В этом году ни одно высшее учебное заведение Латвии не поднялось выше тысячного места. В рейтинге — Латвийский университет и Рижский технический университет (1001-1200 место), а также Латвийский университет естественных наук и технологий и Рижский университет имени Страдыня (1500+ место).

В комментарии для Delfi ректор университета Страдыня Айгарс Петерсонс заявил, что падение латвийских вузов в рейтинге связано с изменившейся системой подсчета — теперь составители рейтинга уделяют больше внимания исследовательской работе университета и его вкладу в науку, количеству научных работ и их цитируемости.

В Литве в первую тысячу рейтинга вошли Литовский университет наук о здоровье и Вильнюсский университет (801-1000 место). Каунасский технический университет, Вильнюсский технический университет имени Гедиминаса и Университет Витовта Великого занимают места с 1201 до 1500-e.

Лучшими университетами мира, согласно рейтингу, стали Оксфорд (Великобритания), Стэнфорд (США) и Масачусетский технологический институт (США).

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