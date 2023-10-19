Тартуский университет стал лучшим в странах Балтии по результатам рейтинга Times Higher Education
В новом рейтинге университетов мира на 2024 год, составляемом Times Higher Education, лучший результат в странах Балтии — у Тартуского университета (301-350 место), пишет „Новая газета. Балтия“.
Таллиннский технический университет занимает 601-800 место, а Таллиннский университет — 1001-1200 место.
В этом году ни одно высшее учебное заведение Латвии не поднялось выше тысячного места. В рейтинге — Латвийский университет и Рижский технический университет (1001-1200 место), а также Латвийский университет естественных наук и технологий и Рижский университет имени Страдыня (1500+ место).
В комментарии для Delfi ректор университета Страдыня Айгарс Петерсонс заявил, что падение латвийских вузов в рейтинге связано с изменившейся системой подсчета — теперь составители рейтинга уделяют больше внимания исследовательской работе университета и его вкладу в науку, количеству научных работ и их цитируемости.
В Литве в первую тысячу рейтинга вошли Литовский университет наук о здоровье и Вильнюсский университет (801-1000 место). Каунасский технический университет, Вильнюсский технический университет имени Гедиминаса и Университет Витовта Великого занимают места с 1201 до 1500-e.
Лучшими университетами мира, согласно рейтингу, стали Оксфорд (Великобритания), Стэнфорд (США) и Масачусетский технологический институт (США).
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.