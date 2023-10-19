Страны Балтии получили грант на реализацию проекта Rail Baltica на сумму более 900 миллионов евро
Совместное предприятие стран Балтии RB Rail в среду объявило, что оно подписало дополнительное соглашение о трансграничном гранте относительно финансирования из Фонда соединения Европы на сумму 928 млн евро, это финансирование предназначено для реализации проекта Rail Baltica. Об этом пишет латвийский портал Delfi.
Эти масштабные инвестиции вместе с национальным совместным финансированием трех стран Балтии превысят 1,1 млрд евро. Страны Балтии проведут дальнейшую работу, необходимую для развития инфраструктуры скоростных поездов.
Воспользовавшись недавно подписанными финансовыми соглашениями и предыдущими конкурсами, глобальный проект Rail Baltica обеспечил финансирование строительных работ, которые будут включать строительство первых примерно 130 км пути в странах Балтии. Соглашение подписали Европейское исполнительное агентство по климату, инфраструктуре и защите окружающей среды (CINEA), Министерство климата Эстонии, министерства сообщения Литвы и Латвии, а также RB Rail AS.
Rail Baltica – крупнейший проект железнодорожной инфраструктуры в истории стран Балтии. Через всю трассу Rail Baltica будет проложена электрифицированная железнодорожная линия по типу европейской колеи. Она будет проходить через Каунас и Ригу до Таллинна. В проекте также предусмотрена отдельная железнодорожная линия Каунас-Вильнюс.
Общая протяженность железнодорожной линии Rail Baltica в странах Балтии составляет 870 км: в Литве - 392 км, в Латвии - 265 км, в Эстонии - 213 км. Планируемая стоимость проекта Rail Baltica в странах Балтии составляет около 5,8 млрд евро, это самая крупная инвестиция, направленная на улучшение мобильности и возможностей путешествий, развития бизнеса, туризма, обмена товарами в регионе.
В Брюсселе после переговоров в Европейском совете на развитие проекта Rail Baltica планируется выделить дополнительную сумму в размере 1,4 млрд евро.
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