МИД Эстонии на встрече с венгерским послом раскритиковал переговоры Орбана и Путина

Генеральный директор европейского отдела Министерства иностранных дел Сийри Кенигсберг на встрече с послом Палом Андрашем говорила сегодня о необходимости сохранения единой и принципиальной политики Европейского союза и стран-членов НАТО в отношении государства-агрессора.

„Циркулирующие в СМИ фотографии и цитаты со встречи Виктора Орбана с Путиным не способствуют достижению общих целей НАТО и Евросоюза - прекращению агрессии, а также не укрепляют образ ЕС и НАТО в мире“, - сказала Delfi советник по СМИ Брита Кикас.

„Эстония постоянно подчеркивает важность сохранения единства Евросоюза и НАТО, соблюдения совместно достигнутых договоренностей и выступает против всех подобных шагов - как публичных, так и дипломатических, которые подрывают единство западного мира“, - добавила Кикас.

Вместе с тем Кикас отметила, что сегодняшняя встреча была запланирована заранее и не являлась для венгерского посла Пала Андраша „вызовом на ковер“.

Путин и Орбан встретились вчера в Пекине. В начале встречи Путин выразил удовлетворение тем, что России все же удается договориться с некоторыми европейскими странами.

„Несмотря на то что в сегодняшних геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений весьма ограничены, тем не менее не может не вызывать удовлетворения, что со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются. Одна из этих стран — Венгрия“, — сказал Путин.

Орбан, в свою очередь, в ходе встречи поблагодарил российского газового гиганта „Газпром“ за исправное выполнение контрактов.

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