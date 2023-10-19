Как россияне ухаживают за могилами родных в Эстонии, если через границу их не пускают?(4)
Из-за введенных в связи с войной в Украине санкций граждане РФ могут лишь приехать в Эстонию на похороны родных, но в дальнейшем лишены права посещать их могилы. Как люди ухаживают за захоронениями своих близких дистанционно, может ли государство признать могилу неухоженной и сколько стоят услуги специальных профессиональных служб — в материале RusDelfi.
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У россиянки Александры Маруняк в Эстонии похоронены близкие родственники. „В Таллинне — могилы моего отца и его матери, моей бабушки. Я — единственный родственник, больше туда никто не ходит и не ездит. Нет ни друзей, ни знакомых, — рассказывает Александра. — В настоящее время въезд в Эстонию из России для россиян закрыт, за исключением некоторых категорий. Посещение захоронений в эти исключения не входит и визы также не выдаются“.
Чтобы лично посетить могилы родных, нужно пройти достаточно сложный путь, рассказывает Александра. „Нужно получить шенгенскую визу какой-нибудь другой страны, попасть туда, и потом уже в Эстонию. То есть практически нереально“, — делится россиянка.