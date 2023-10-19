Как россияне ухаживают за могилами родных в Эстонии, если через границу их не пускают?

„Папа стал сниться мне по ночам“

У россиянки Александры Маруняк в Эстонии похоронены близкие родственники. „В Таллинне — могилы моего отца и его матери, моей бабушки. Я — единственный родственник, больше туда никто не ходит и не ездит. Нет ни друзей, ни знакомых, — рассказывает Александра. — В настоящее время въезд в Эстонию из России для россиян закрыт, за исключением некоторых категорий. Посещение захоронений в эти исключения не входит и визы также не выдаются“.

Чтобы лично посетить могилы родных, нужно пройти достаточно сложный путь, рассказывает Александра. „Нужно получить шенгенскую визу какой-нибудь другой страны, попасть туда, и потом уже в Эстонию. То есть практически нереально“, — делится россиянка.

Единственным вариантом оказалось найти компании, которые занимаются профессиональным уходом за могилами. „Найти было не очень сложно — сайты на русском, все услуги расписаны, все прозрачно. Я долго не думала и решилась на такую услугу. Папа стал сниться мне по ночам, будто лежит весь в воде. Оказалось, памятник подмыло, пошла трещина. И пока не устранили, сны продолжались“, — рассказывает женщина.