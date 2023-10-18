Каллас на встрече с Макроном: напряженность на Ближнем Востоке выгодна тем, кто хочет отвлечь внимание от Украины(36)
Премьер-министр Кая Каллас встретилась сегодня в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которым обсудила вопросы безопасности, включая поддержку Украины и ситуацию на Ближнем Востоке. Обсуждалось также двустороннее сотрудничество между Эстонией и Францией и будущее Европейского Союза, сообщает коммуникационное бюро правительства.
Премьер-министр Каллас поблагодарила президента Макрона за военное присутствие Франции в регионе Балтийского моря.
„Франция – сильный союзник Эстонии. Французские солдаты в Эстонии помогают обеспечивать нашу безопасность, - сказала Каллас. Премьер-министр также отметила важную роль президента Франции в поддержке Украины. - Франция очень четко понимает, какую угрозу Россия представляет для Европы и всего свободного мира. Франция много сделала, чтобы помочь Украине, и мы все должны продолжать эти совместные усилия“.
„ХАМАС осуществляет безжалостный террор и не проявляет никакого уважения к человеческой жизни, включая жизнь палестинцев. Израиль имеет полное право защищать себя. Эта защита должна осуществляться таким образом, чтобы сохранить жизни невинных людей и соответствовать нормам международного права“, - заявила Каллас.
Премьер-министр сказала, что радикализация в любой форме представляет опасность для всех нас. Прекращение насилия и напряженности отвечает интересам израильтян, палестинцев, Ближнего Востока и всего мира.
„Разжигание кризиса на Ближнем Востоке выгодно силам, заинтересованным в том, чтобы рассеять наше внимание и расколоть наше единство. Это выгодно тем, кто хочет отвлечь свободный мир от поддержки Украины. Тем более важно для нас сохранить наш общий фронт и широкую поддержку Украины“, - заявила Каллас.
Премьер-министр Эстонии подчеркнула, что Россия ведет войну на истощение в Украине и что трудные времена будут продолжаться.
„Постоянный мир в Европе возможен только тогда, когда агрессор будет отброшен раз и навсегда, преступления России будут наказаны и мы устраним серые зоны в европейской безопасности. Место Украины - в Евросоюзе, а после окончания войны - в НАТО“, - заявила Каллас.
Премьер-министр Каллас находится в Париже с бизнес-делегацией, костяк которой составляют предприниматели, занимающиеся зелеными технологиями.
„Важным итогом визита является заключение декларации о намерениях между Эстонией и Францией в области экологически чистых технологий. Цель этого – дать эстонским и французским компаниям стимул для расширения возможностей сотрудничества, – подчеркнула Каллас. – Эстония и Франция очень схоже мыслят в том, что касается укрепления энергетической независимости Европы и перехода на чистую энергию и низкоуглеродное топливо“.
Сегодня премьер-министр также приняла участие в состоявшемся в посольстве Эстонии в Париже бизнес-семинаре, посвященном сфере энергетики и зеленых технологий. Семинар был организован в сотрудничестве с MEDEF, головной организацией французских компаний. Из эстонских компаний на нем присутствовали Elcogen, Fusebox, Skeleton Technologies, StarGate Hydrogen, Sunly и UpCatalyst. Декларацию о намерениях в области экологически чистых технологий подписали министр экономики и информационных технологий Эстонии Тийт Рийсало и министр Франции, отвечающий за внешнюю торговлю, привлекательность и французское зарубежье Оливье Бехт.
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