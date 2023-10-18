Мартин Хельме: я считаю, что Грюнталь должен покинуть парламент

Хельме пишет, что отставка Грюнталя стала для него сюрпризом.

„Только Грюнталь может принять решение о том, продолжать или не продолжать работу в Рийгикогу, но, по моему мнению, Грюнталь должен уйти из парламента“, - считает он.

Член EKRE и волостного собрания Ляэнеранна и жена Мартина Хельме Ээва Хельме считает, что Грюнталь должен передать свое место в парламенте, чтобы EKRE могла сохранить свои 17 мест. „Сейчас у EKRE 16 мест. Кроме того, уменьшится финансовая поддержка EKRE“, - сказала Хельме.

Грюнталь попал в Рийгикогу в связи с тем, что Яак Мадисон решил продолжать работу в Европарламенте. По состоянию на вторую половину дня среды, как сообщил Хельме, заявление об уходе Грюнталь еще не подал.

Калле Грюнталь покидает EKRE

Член Рийгикогу от EKRE Калле Грюнталь сообщил, что выходит из партии.

Грюнталь написал в социальных сетях, что с прошлой недели он находится под пристальным вниманием СМИ в связи с использованием топливной карты депутата.

„Чтобы удержать внимание на моей персоне, были добавлены также пикантные описания обстоятельств частной жизни, которые в совокупности служат только одной цели: выставить меня в максимально плохом свете“, - написал Грюнталь.

Грюнталь отметил, что, по его мнению, речь идет о „тактической информационной операции“, цель которой - отвлечь внимание от премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ) в связи со скандалом вокруг российского бизнеса ее мужа.

Исходя из этого, Грюнталь решил, что правильнее будет покинуть EKRE, поскольку все с ним связанное наносит урон и репутации партии. „Настоящим сообщаю, что сегодня я подал заявление о выходе из Эстонской консервативной народной партии“, - написал Грюнталь.

На Калле Грюнталя заведено уголовное дело

На прошлой неделе Центральная криминальная полиция возбудила уголовное дело для расследования использования Калле Грюнталем (EKRE) топливных карт депутата Рийгикогу.