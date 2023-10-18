Еврокомиссия: Эстония своевременно не переняла правовые нормы, регулирующие внутренний рынок электроэнергии ЕС(9)
Сегодня Еврокомиссия приняла решение направить Эстонии обоснованное мнение относительно того, что страна не переняла полностью правовые нормы, касающиеся внутреннего рынка электроэнергии ЕС.
Директива ЕС от 5 июня 2019 года 2019/944 об общих правилах внутреннего рынка электроэнергии, предусматривающая общие правила организации энергетического сектора, направлена на создание создать интегрированного, конкурентоспособного, гибкого, справедливого и прозрачного рынка электроэнергии. Эстонские законы следовало привести в соответствие с директивой к 31 декабря 2020 года.
В феврале 2021 года, когда Еврокомиссия в первый раз обнаружила, что это было сделано не в полном объеме, Эстонии было отправлено официальное письмо. Еврокомиссия, изучив полученные от Эстонии ответы и принятые меры, пришла к выводу, что директива не принята к исполнению полностью. Эстонии предоставили два месяца на то, чтобы исправить ситуацию и сообщить Еврокомиссии. В противном случае Еврокомиссия может подать на Эстонию в Европейский суд.
Еврокомиссия принимает решения, в которых предусматривает меры в отношении тех стран-членов ЕС, которые не выполняют обязательства, вытекающие из юридических норм ЕС. Решение направлены на то, чтобы обеспечить своевременное применение правовых актов ЕС в интересах граждан и предприятий.
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