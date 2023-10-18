Еврокомиссия: Эстония своевременно не переняла правовые нормы, регулирующие внутренний рынок электроэнергии ЕС

Директива ЕС от 5 июня 2019 года 2019/944 об общих правилах внутреннего рынка электроэнергии, предусматривающая общие правила организации энергетического сектора, направлена на создание создать интегрированного, конкурентоспособного, гибкого, справедливого и прозрачного рынка электроэнергии. Эстонские законы следовало привести в соответствие с директивой к 31 декабря 2020 года.

В феврале 2021 года, когда Еврокомиссия в первый раз обнаружила, что это было сделано не в полном объеме, Эстонии было отправлено официальное письмо. Еврокомиссия, изучив полученные от Эстонии ответы и принятые меры, пришла к выводу, что директива не принята к исполнению полностью. Эстонии предоставили два месяца на то, чтобы исправить ситуацию и сообщить Еврокомиссии. В противном случае Еврокомиссия может подать на Эстонию в Европейский суд.

Еврокомиссия принимает решения, в которых предусматривает меры в отношении тех стран-членов ЕС, которые не выполняют обязательства, вытекающие из юридических норм ЕС. Решение направлены на то, чтобы обеспечить своевременное применение правовых актов ЕС в интересах граждан и предприятий.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.