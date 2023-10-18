Презентация программы Культурной столицы Европы Тарту 2024: событие, которое точно нельзя пропустить

Для всей команды Тарту 2024 это очень важный день, ведь мы готовились к этому ещё с момента присуждения Тарту титула Культурной столицы Европы в 2019 году. В течение всех четырех лет мы работали над программой, которая была бы интересна каждому жителю и гостю Тарту и Южной Эстонии. Сначала в программу вошли те проекты, с которыми мы подавали заявку на кандидатуру будущей Культурной столицы.

Шоу пройдёт на Аппаратном заводе (Aparaaditehas) и начнётся в 19 часов с уникального перформанса „Сто дней и ночей искусства выживания“, ведь до официального открытия года Культурной столицы останется всего 100 ночей. На сцене выступят любимые многими артисты: NOËP, Марис Пихлап, Алика Милова, Мари Калкун и многие другие. Я уверен, что у нас получится по-настоящему удивить зрителей в духе Тарту. Так, например, сама программа Культурной столицы будет представлена с помощью технологий искусственного интеллекта, ведь Тарту – центр науки и технологий. Еще одним сюрпризом будет новая композиция NOËP „Young Blood City“, которая посвящена Культурной столице и которую NOËP представит публике на презентации программы Тарту 2024 . В этот же день начнется продажа билетов на мероприятия Культурной столицы. Само же шоу 19 октября будет бесплатным и открытым для всех. Если же вы не сможете посетить мероприятие лично, то его можно будет посмотреть в прямом эфире на Эстонском телевидении. Мы будем очень вас ждать!

С каждой неделей, приближающей нас к 2024-му году, в Тарту всё большое чувствуется атмосфера Культурной столицы Европы. Уже завтра, 19 октября, в Тарту состоится красочное шоу, в рамках которого мы официально представим жителям и гостям города программу Культурной столицы Европы на следующий год. Это будет событие, благодаря которому жители и гости Тарту смогут наконец узнать о всех мероприятиях и проектах, вошедших в программу Культурной столицы. Несмотря на то, что мы всё ещё держим программу в секрете (куда же без интриги?), о некоторых проектах уже сегодня можно узнать на нашем сайте tartu2024.ee. Многие из них интригуют даже своим названием: “Целующийся Тарту“, “Курируемое биоразнообразие“, “Стиральная машина из свеклы“ или “Stencibility идёт в Европу“. Полная программа проектов и мероприятий на следующий год будет представлена 19 октября и добавлена на официальный сайт.

После мы организовали несколько конкурсов для всех желающих предложить свой проект в программу. Я уверен, что проекты, которые в итоге вошли в программу, получились невероятно интересными, разнообразными и с очень высоким уровнем подготовки. Надеюсь, что мы сможем не только заинтересовать, но и приятно удивить каждого жителя и гостя Культурной столицы.

Важным результатом нашей работы над программой является и то, что мероприятия будут проходить не только в Тарту, но и практически во всех уголках Южной Эстонии, от Пылва до Выру и Сетомаа. Мы надеемся, что титул Культурной столицы позволит Южной Эстонии еще большое раскрыть свой потенциал как уникального региона с очень богатой культурой и традициями. Но и Тарту, и Южная Эстония - это ещё и часть Европы. Для меня, как члена команды международных отношений, это особенно важно. Нашей задачей было добиться того, чтобы по меньше мере y 75% наших проектов были международные партнеры. Титул Культурной столицы позволит нам не только сделать культурную жизнь Тарту и Южной Эстонии еще более заметными на европейском уровне, но и подчеркнуть тесные связи Эстонии с другими странами Европы. Таким образом, в следующем году в разных уголках Южной Эстонии можно будет увидеть работы художников и выступления артистов из Финляндии, Норвегии, Австрии, Германии и даже Японии. Мы ожидаем примерно 1 миллион посещений мероприятий официальной программы Тарту 2024, как минимум 10% из которых придутся на иностранных гостей.

В ходе работы над программой мы разделили проекты на 4 основных программных линии: Тарту и Планета, Тарту и Человек, Тарту и Европа, Тарту и Вселенная. Каждая линия отражает важные темы, о которых через искусство говорят наши проекты: экология и устойчивое развитие, знания и компетенции, необходимые в сегодняшнем мире, европейские ценности, и, конечно, наука и современные технологии. Все проекты связывает воедино художественная концепция Тарту 2024 “Искусство выживания“ - она отражает знания, навыки и ценности, которые делают наше будущее лучше. Эта многогранная концепция, написанная Берком Вахером, за последние годы стала невероятно актуальной. Через нее мы пытаемся сказать, как важно выживание для искусства и культуры, и как важны искусство и культура для выживания.

Команда Тарту 2024 проделала огромную работу, чтобы сделать программу Культурной Столицы Европы Тарту 2024 насыщенной, разнообразной и интересной каждому жителю Эстонии – из Тарту, Вильянди, Пярну, Нарвы, Таллинна или Курессааре. Год Культурной столицы Европы будет поистине уникальным и крупнейшим событием в области культуры за последнее время. Это точно нельзя пропустить, поэтому мы будем очень ждать вас 19 октября в Тарту на презентации программы Культурной столицы, а также на торжественной церемонии открытия года Культурной столицы Тарту 2024 26 января. Увидимся в Тарту!

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