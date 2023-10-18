Калле Грюнталь прописался в чужой квартире - и получал компенсацию расходов на жилье

В последние годы Калле Грюнталь получал от государства компенсацию расходов на жилье и ежегодно, начиная с 2021 года, отмечал в декларации интересов съемную квартиру на Палдиском шоссе, 12.

Хозяин купил квартиру новой и, по его словам, проживал в ней все это время: „В 2014 году, когда дом был достроен, я купил квартиру, живу здесь, жильцов не было, Калле Грюнталя я видел только по телевизору“.

Грюнталь отказался давать комментарий, потому что это якобы вторжение в его частную жизнь.

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