Помогите! 15-летнему Александру нужны препараты для борьбы с тяжелой болезнью

„Александр — дружелюбный и умный мальчик 15 лет, замечательный ученик 9-го класса, страдающий редким наследственным заболеванием муковисцидоз. Болезнь повреждает легкие, блокирует дыхательные пути и мешает ребенку дышать. Муковисцидоз – редкое заболевание, которое, к сожалению, неизлечимо, но существуют дорогие препараты, - „Кафтрио“ и „Калидеко“ - которые настолько снимают симптомы заболевания, что ребенок может вести нормальную жизнь. Касса здоровья не финансирует лечение Александра, а у его родителей тоже нет такой суммы, потому что цена необходимых лекарств вместе с налогом, уплаченным государству, достигает 228 600 евро в год“, - сообщают в фонде.

По оценке Кассы здоровья, цена лечения не коррелирует с пользой от него.

Частые респираторные инфекции у Александра начались еще в 1 год, а диагноз ему поставили в 1 год и 8 месяцев. С тех пор Александр регулярно получает профилактическое лечение, в основном ингаляции, и в более молодом возрасте это держало болезнь под контролем.

Однако в последние годы состояние Александра значительно ухудшилось, и его жизненные силы угасают.

К сожалению, стационарное лечение уже не дает результатов, и мальчик больше не может посещать школу.

Препарат „Кафрио“ вместе с препаратом „Калидеко“ помогут облегчить течение заболевания, улучшая работу вызывающего дефекты белка. Сочетание эффектов этих двух препаратов разжижает выделения, тем самым помогая облегчить симптомы заболевания.

Тем же заболеванием страдает и Нора-Лийза (11), дорогостоящее лечение которой поддерживает с начала года Детский фонд с помощью замечательных жертвователей и которая принимает те же лекарства в течение 9 месяцев. Фонд отмечает, что показатели здоровья Норы-Лийзы за это время значительно улучшились, и, по словам ее матери, девочку как подменили: „Вместо прежнего уставшего, медлительного и спящего ребенка у нас дома теперь полный энергии ребенок, который большую часть дня после школы проводит на улице!“