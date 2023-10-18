„Обвинение оставило след на прошлом и настоящем партии“. Кылварт прокомментировал решение суда по делу Porto Franco(1)
Центристская партия удовлетворена решением суда, однако ждет окончательного вердикта, сказал председатель Центристской партии Михаил Кылварт, комментируя решение Харьюского уездного суда. Обвинение оказало значительное влияние на партию и нанесло ей ущерб.
По словам председателя Центристской партии, решение суда первой инстанции является радостным для партии. „Я рад, что суд пришел к заключению, к которому пришли и мы, когда изучали суть обвинения - в вопросе установления платы за сервитут не было никакой торговли влиянием, город рассмотрел вопрос как обычно, без партийного вмешательства“, - сказал Кылварт.
Он добавил, что обвинение, в связи с которым занимавший на тот момент пост премьер-министра Юри Ратас ушел в отставку и правительство развалилось, нанесло ущерб партии. „Из-за этого обвинения Центристская партия отказалась от портфеля премьер-министра, а ее бывший председатель продемонстрировал высокий уровень политической культуры, уйдя в отставку. Партия понесла серьезные репутационные потери и должна была последовательно доказывать безосновательность обвинения. Это, безусловно, оставило след на прошлом и настоящем партии“, - отметил Кылварт.
Он признал, что прокуратура намерена обжаловать решение Харьюского уездного суда, однако вердикт суда первой инстанции является знаковым, аргументированным и справедливым. „Чем больше мы вникали в суть этого обвинения, тем менее обоснованными, по нашей оценке, казались претензии к Центристской партии и к ее бывшему генеральному секретарю. И прежде, и сейчас мы уверены, что не поступали неправильно. Однако мы взяли на себя политическую ответственность и, учитывая обвинение, провели определенные изменения. Разбирательство будет продолжено, дадим время суду спокойно поставить точку в этом деле. Но сегодняшнее решение стало для нас подтверждением, что наши действия были корректными“, - сказал Кылварт.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.