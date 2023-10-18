„Обвинение оставило след на прошлом и настоящем партии“. Кылварт прокомментировал решение суда по делу Porto Franco

По словам председателя Центристской партии, решение суда первой инстанции является радостным для партии. „Я рад, что суд пришел к заключению, к которому пришли и мы, когда изучали суть обвинения - в вопросе установления платы за сервитут не было никакой торговли влиянием, город рассмотрел вопрос как обычно, без партийного вмешательства“, - сказал Кылварт.

Он добавил, что обвинение, в связи с которым занимавший на тот момент пост премьер-министра Юри Ратас ушел в отставку и правительство развалилось, нанесло ущерб партии. „Из-за этого обвинения Центристская партия отказалась от портфеля премьер-министра, а ее бывший председатель продемонстрировал высокий уровень политической культуры, уйдя в отставку. Партия понесла серьезные репутационные потери и должна была последовательно доказывать безосновательность обвинения. Это, безусловно, оставило след на прошлом и настоящем партии“, - отметил Кылварт.

Он признал, что прокуратура намерена обжаловать решение Харьюского уездного суда, однако вердикт суда первой инстанции является знаковым, аргументированным и справедливым. „Чем больше мы вникали в суть этого обвинения, тем менее обоснованными, по нашей оценке, казались претензии к Центристской партии и к ее бывшему генеральному секретарю. И прежде, и сейчас мы уверены, что не поступали неправильно. Однако мы взяли на себя политическую ответственность и, учитывая обвинение, провели определенные изменения. Разбирательство будет продолжено, дадим время суду спокойно поставить точку в этом деле. Но сегодняшнее решение стало для нас подтверждением, что наши действия были корректными“, - сказал Кылварт.

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