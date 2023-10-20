ЧП и криминал
20.10.2023, 10:00

Пропавший в Ласнамяэ больше месяца назад Олег нашелся

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Politseipildid
Politseipildid
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В среду полиция просила помощи в поисках 36-летнего Олега.

Последний раз Олега видели 12 сентября в столичном районе Ласнамяэ, и с тех пор родственники потеряли с ним связь. Телефон мужчины был выключен.

Полиция проверила различные места и пообщалась с близкими пропавшего, но никто не знал, где он может находиться. Сообщалось, что Олег может передвигаться в Таллинне или Нарве, но не исключены и другие регионы.

В пятницу утром пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Пирьё Нейссаар сообщила, что близкие связались с Олегом и с ним всё в порядке. lähedased said Olegiga kontakti ja temaga on kõik korras.

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