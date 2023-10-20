Пропавший в Ласнамяэ больше месяца назад Олег нашелся

Последний раз Олега видели 12 сентября в столичном районе Ласнамяэ, и с тех пор родственники потеряли с ним связь. Телефон мужчины был выключен.



Полиция проверила различные места и пообщалась с близкими пропавшего, но никто не знал, где он может находиться. Сообщалось, что Олег может передвигаться в Таллинне или Нарве, но не исключены и другие регионы.