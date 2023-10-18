SKY Радио по-прежнему самая популярная музыкально-развлекательная радиостанция

По данным исследования, в неделю SKY Радио слушают 72 000 человек. По будням вечернее шоу Drive Time на SKY Радио с 31 000 слушателей в неделю является самым популярным радиошоу среди всех русскоязычных радиостанций во временном интервале с 15:00 до 19:00.

Второе место в рейтинге коммерческих русскоязычных радиостанций занимает „Русское Радио“, недельная аудитория которого составляет 62 000 слушателей.

По данным Kantar Emor, за период с октября 2022 года по март 2023 года в течение недели слушатели коммерческих русскоязычных станций Эстонии продемонстрировали следующие предпочтения:

SKY Радио – 72 000

Русское Радио – 62 000

Народное Радио – 56 000

Юмор FM – 45 000

DFM – 39 000

Радио Волна – 26 000

Независимое исследование аудитории было проведено фирмой Kantar Emor с 1 октября 2022 по 31 марта 2023 года.

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