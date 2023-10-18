Депутат Калле Грюнталь покидает EKRE

Грюнталь написал в социальных сетях, что с прошлой недели он находится под пристальным вниманием СМИ в связи с использованием топливной карты депутата.

„Чтобы удержать внимание на моей персоне, были добавлены также пикантные описания обстоятельств частной жизни, которые в совокупности служат только одной цели: выставить меня в максимально плохом свете“, - написал Грюнталь.

Грюнталь отметил, что, по его мнению, речь идет о „тактической информационной операции“, цель которой - отвлечь внимание от премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ) в связи со скандалом вокруг российского бизнеса ее мужа. Кроме того, Грюнталь считает, что, поскольку в среду в Рийгикогу начнется рассмотрение госбюджета, то поднятая шумиха призвана отвлечь внимание и от этого процесса.

„Примечателен также тот факт, что в случае возникновения различных скандалов уголовные дела возбуждаются и ведутся только в отношении депутатов EKRE“, - отметил в своем посте Грюнталь.

Он заявил, что только председатель EKRE Мартин Хельме отстаивает интересы народа Эстонии. „И очевидно, что возникла необходимость убрать с политической арены депутатов EKRE, которые стали неприятны правительству“, - сказал Грюнталь.

Исходя из этого, Грюнталь решил, что правильнее будет покинуть EKRE, поскольку все с ним связанное наносит урон и репутации партии. „Настоящим сообщаю, что сегодня я подал заявление о выходе из Эстонской консервативной народной партии“, - написал Грюнталь.

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