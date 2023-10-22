Как больницы решают языковой вопрос? Тартуским врачам помогают с переводом, PERH подумывает о курсах русского языка

В начале сентября Клиника Тартуского университета открыла Центр информации для пациентов (Patsientide infokeskus), в котором пациенты и их родственники могут получить консультацию по различным медицинским вопросам. В случае необходимости специалисты Центра информации помогают с переводом.

До недавнего времени для того, чтобы получить консультацию, приходилось обращаться непосредственно в Центр информации. С 5 октября появилась возможность получить помощь и по телефону. Как рассказала Илона Пастарус, член правления Клиники ТУ, руководитель по сестринскому делу и инфраструктуре для пациентов, на обращения по телефону отвечают два работника, один из которых может помочь, если требуется перевод с русского языка (или на русский язык). Этот работник здравоохранения имеет большой опыт клинической работы.