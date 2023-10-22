22.10.2023, 20:30
Как больницы решают языковой вопрос? Тартуским врачам помогают с переводом, PERH подумывает о курсах русского языка
ФОТО: Delfi Meedia
Медработники Клиники Тартуского университета, испытывающие проблемы при общении с говорящими по-русски пациентами, могут позвонить в Инфоцентр пациентов, и им помогут с переводом, пишет издание Eesti Ekspress.
В начале сентября Клиника Тартуского университета открыла Центр информации для пациентов (Patsientide infokeskus), в котором пациенты и их родственники могут получить консультацию по различным медицинским вопросам. В случае необходимости специалисты Центра информации помогают с переводом.