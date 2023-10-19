„Детям вход воспрещен?“ Родители одной из школ Ида-Вирумаа в недоумении: автобусная фирма попросила не пользоваться их маршрутом

„Пожалуйста, дайте нам документ, в котором написано, что наши дети не имеют право пользоваться автобусом!“ - возмутились родители. Но педагоги ответили, что эту информацию автобусная фирма передала в устном виде.

„Во-первых, потому что остановка прямо у нас за домом, а на школьный автобус надо идти, переходить дороги в местах с довольно интенсивным движением. Во-вторых, 33 автобус приезжает в 8.00, дети успевают спокойно переодеться и спокойно позавтракать (в школе есть возможность утром поесть кашу). А школьный автобус приезжает за 10 минут до звонка“, - рассказала RusDelfi мама второклассника.

Если нарвским ребятам школьный автобус подходит идеально (они приезжают в школу за полчаса до начала занятий), то силламяэским порой удобно выбирать взамен школьного автобуса общественный транспорт, а конкретно - 33 маршрут.

Остальные родители с ним солидарны, поскольку несмотря на то, что школьников обслуживает специальный школьный автобус, удобен он не всем. Этот автобус рано утром выходит из Нарва-Йыэсуу , проезжает через Нарву, затем следует по трассе Нарва-Таллинн в сторону Синимяэ, попутно забирая детей из Ольгина, Водава и близлежащих деревень. Затем он высаживает детей около школы и отправляется в Силламяэ за остальными учениками. В школе Синимяэ учатся дети из Нарвы, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ и местные ребятишки. Поэтому у школьного автобуса такой длинный и сложный путь.

„Получается какая-то ерунда. 33 автобус - это общественный транспорт, который предназначен для всех! Мы даже были бы готовы платить за билет, но нам гораздо удобнее пользоваться именно этим автобусом“, - расстроенно говорит один из родителей учащихся второго класса Синимяэской школы.

Причиной озвучили то, что в осенне-зимний период 33 линия использует автобус меньшего размера, и из-за детей в автобус не помещаются люди, которые едут на работу.

„По соглашению между MTÜ Ida-Viru Ühistransportikeskus и FIE Meelis Heek на маршрутах 33, 33A и 33B, обслуживающих маршрут Силламяэ – Нарва-Йыэсуу, в зимний период можно использовать автобус меньшего размера, вмещающий до 22 мест. Фактически в зимний период курсирует 30-местный автобус. Городская управа Нарва-Йыэсуу заказала отдельный „школьный автобус“ для обслуживания учащихся Синимяэской основной школы.

В настоящее время сложилась ситуация, что учащиеся Синимяэской школы пользуются автобусами, обслуживающими уездные линии № 33 и 35 (Силламяэ-Нарва), которые относительно заполнены, а так называемый „школьный автобус“ ездит туда и обратно пустой.

Школьный автобус Синимяэской начальной школы обслуживает в Силламяэ те же остановки, что и автобус № 33, но ходит примерно на 20 минут позже и прибывает в Синимяэскую школу до начала занятий.

Мы в курсе, что водитель автобуса вежливо устно просил учеников пользоваться школьным автобусом вместо обычного автобуса“, - ответил глава НКО Ida-Viru Ühistransportikeskus Хейки Лутс, обратив внимание, что обеспокоены, видимо, родители начальных классов, для которых эта ситуация с просьбой пользоваться школьным автобусом вместо 33 нова.

Побочные явления бесплатного общественного транспорта?

Глава Ida-Viru Ühistransportikeskus отметил, что, по его мнению, школьный автобус удобнее для детей, и лучше пользоваться им. Но родители непреклонны: многие из них готовы даже заплатить за возможность ездить на 33 автобусе, потому что он подходит им гораздо лучше. Только вот незадача: пока уездный транспорт - бесплатный. Но это только пока, потому что нынешнее правительство собирается эту возможность к 2024 году прикрыть. Вполне возможно, что это решит проблему переполненности маршрутов.