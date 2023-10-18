Клиент автозаправки обнаружил, что топливо странного цвета. В чем дело?(1)
„Сегодня я заправился топливом, и оно было зеленым и пенистым“, — рассказал клиент Olerex, заливший себе недавно поступившее в продажу дизельное топливо, которое должно быть бесцветным.
На своем сайте Olerex рекламирует новое дизельное топливо EcoForce, которое изготовлено из переработанного сырья. На странице фирмы написано, что топливный бак будет заполнен бесцветным и не имеющим запаха топливом, химический состав и качество которого эквивалентны фоссильному топливу или превосходят его.
Тем сильнее было удивление клиента Olerex, когда он, заправляясь, обнаружил, что топливо пенится. „Я никогда не видел, чтобы топливо было зелено-синего цвета, — недоумевает клиент. — Переживаю, что это было?“
По словам представителя Olerex, им известно о вышеупомянутом случае. „Это досадный инцидент“, — признал представитель компании. Olerex принесла клиенту извинения.
Представитель компании сообщил, что позавчера они начали продавать дизельное топливо EcoForce. Для этого пришлось освободить резервуары, а также очистить как резервуары, так и трубопроводы.
„В данном случае речь идет о человеческом факторе, когда после чистки бака на одной из заправок технический персонал забыл провести контрольную заправку“, — пояснил представитель Olerex. В результате в дозаторе колонки остались остатки предыдущего топлива, которое представляло собой синее дизельное топливо специальной маркировки.
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