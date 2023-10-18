Клиент автозаправки обнаружил, что топливо странного цвета. В чем дело?

На своем сайте Olerex рекламирует новое дизельное топливо EcoForce, которое изготовлено из переработанного сырья. На странице фирмы написано, что топливный бак будет заполнен бесцветным и не имеющим запаха топливом, химический состав и качество которого эквивалентны фоссильному топливу или превосходят его.

Тем сильнее было удивление клиента Olerex, когда он, заправляясь, обнаружил, что топливо пенится. „Я никогда не видел, чтобы топливо было зелено-синего цвета, — недоумевает клиент. — Переживаю, что это было?“

По словам представителя Olerex, им известно о вышеупомянутом случае. „Это досадный инцидент“, — признал представитель компании. Olerex принесла клиенту извинения.

Представитель компании сообщил, что позавчера они начали продавать дизельное топливо EcoForce. Для этого пришлось освободить резервуары, а также очистить как резервуары, так и трубопроводы.

„В данном случае речь идет о человеческом факторе, когда после чистки бака на одной из заправок технический персонал забыл провести контрольную заправку“, — пояснил представитель Olerex. В результате в дозаторе колонки остались остатки предыдущего топлива, которое представляло собой синее дизельное топливо специальной маркировки.

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