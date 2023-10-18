Из-за забастовки учителей могут закрыться как школы, так и детские сады(13)
По словам руководителя Союза работников детских садов Эстонии Эвелин Сарапуу, все надеются, что правительство не нарушит соглашение о зарплатах работников образования, но к забастовке помимо школьных педагогов готовы присоединиться и учителя детских садов. Ситуация затронет более 100 000 родителей и их работодателей по всей Эстонии, пишет Maaleht.
Сарапуу отметила, что о необходимости довести зарплаты педагогов до уровня сопоставимых профессий весной заявили все партии, которые сегодня входят в коалицию. В коалиционном договоре на 2023-2027 гг. поставлена цель за четыре года поднять зарплату учителей до 120% от средней зарплаты.
„Повышение заработной платы учителей в коалиционном договоре на сегодняшний день является невыполненным обещанием, которое и создало ситуацию, когда учителя Эстонии готовы решительно постоять за себя“, - сказала Сарапуу.
В случае забастовки учителей педагоги детских садов имеют законное право присоединиться к забастовке.
По словам председателя Эстонского союза работников образования (EHL) Реэмо Волтри, согласно опросу, проведенному в сентябре и октябре, более 80% учителей детских садов и более 90% школьных учителей готовы к забастовке.
По последним данным портала Haridussilm, в Эстонии насчитывается около 600 детских садов, которые посещают около 70 000 детей.
„Таким образом, в случае забастовки как минимум 100 000 человек придется на какое-то время реорганизовать свою трудовую жизнь, что должны учитывать и их работодатели“, - заявил Волтри.
По словам Сарапуу, сейчас больше всего работников детских садов беспокоит желание государства отвязать зарплату учителей детских садов от зарплаты школьных преподавателей. Это приведет к тому, что вопрос зарплаты учителей детских садов будет решаться местными самоуправлениями, в результате чего в разных уголках Эстонии она будет сильно различаться.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook,Telegram, Instagram и даже вTikTok.