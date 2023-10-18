Из-за забастовки учителей могут закрыться как школы, так и детские сады

Сарапуу отметила, что о необходимости довести зарплаты педагогов до уровня сопоставимых профессий весной заявили все партии, которые сегодня входят в коалицию. В коалиционном договоре на 2023-2027 гг. поставлена ​​цель за четыре года поднять зарплату учителей до 120% от средней зарплаты.

„Повышение заработной платы учителей в коалиционном договоре на сегодняшний день является невыполненным обещанием, которое и создало ситуацию, когда учителя Эстонии готовы решительно постоять за себя“, - сказала Сарапуу.

В случае забастовки учителей педагоги детских садов имеют законное право присоединиться к забастовке.

По словам председателя Эстонского союза работников образования (EHL) Реэмо Волтри, согласно опросу, проведенному в сентябре и октябре, более 80% учителей детских садов и более 90% школьных учителей готовы к забастовке.

По последним данным портала Haridussilm, в Эстонии насчитывается около 600 детских садов, которые посещают около 70 000 детей.

„Таким образом, в случае забастовки как минимум 100 000 человек придется на какое-то время реорганизовать свою трудовую жизнь, что должны учитывать и их работодатели“, - заявил Волтри.

По словам Сарапуу, сейчас больше всего работников детских садов беспокоит желание государства отвязать зарплату учителей детских садов от зарплаты школьных преподавателей. Это приведет к тому, что вопрос зарплаты учителей детских садов будет решаться местными самоуправлениями, в результате чего в разных уголках Эстонии она будет сильно различаться.

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