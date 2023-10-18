В Финском заливе ходит российский „теневой флот“ – так Россия научилась обходить санкции

В декабре прошлого года на российскую нефть установили потолок цен. России при этом удалось обойти ограничения.

Согласно статистике грузовых перевозок, которую проанализировала британская газета Financial Times, Россия продала в августе почти три из четырех баррелей нефти на сумму, которая превышает потолок цен.

До войны в Украине российская нефть в основном перевозилась западными танкерами, большинство из которых было застраховано западными страховыми компаниями. Потолок цен запрещает компания перевозить и страховать российскую нефть, если ее цена превышает потолок в 60 долларов.

Старший советник Банка Финляндии Лаура Соланко считает, что РФ успешно удается обходиться без посредников.

– России и российским компаниям удалось сформировать большой флот нефтяных танкеров, – рассказывает эксперт.

По ее словам, торговля российской нефтью перешла к новым неизвестным компаниям. Это позволяет работать в „серой зоне“.

Соланко считает, что потолок цен можно было бы сделать более эффективным за счет усиления надзора и ужесточения санкций.

Сейчас российскую нефть перевозят не менее 1000 нефтяных танкеров, а по некоторым оценкам – почти 2000.

Профессор Улла Тапанинен, которая специализируется на морском транспорте, говорит, что вблизи финских вод ходит российский „теневой флот“, так как два важнейших нефтяных порта России расположены на Финском заливе.

Тапанинен также указывает, что Россия транспортировала нефть по Северо-Восточному морскому пути танкерами, не предназначенными для погодных условий севера.

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