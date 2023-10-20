Пьяный водитель может не только убить самого себя и других, но еще и влезть в пожизненные долги

По закону страховые компании имеют возможность взыскать ущерб с водителя, виновного в совершении аварии в нетрезвом виде. На юридическом языке это называется регресс. Регресс означает, что, если пьяный водитель своими действиями причинит кому-либо ущерб, убьет или ранит кого-то или разобьет чей-то автомобиль, страховая компания возместит потерпевшему ущерб, а затем взыщет деньги с виновника аварии.

К сожалению, подобные ситуации не редкость. Один из примеров применения права регресса произошел в практике страховой компании ERGO несколько лет назад, когда пьяный водитель выехал на встречную полосу и столкнулся там с едущим навстречу транспортным средством. В результате столкновения сидевший рядом с водителем пассажир получил серьезные травмы. Пострадавший надолго утратил трудоспособность и ему также необходимо регулярное восстановительное лечение.

Поскольку автомобиль имел обязательную дорожную страховку, страховая компания компенсирует потерпевшему потерю дохода в форме периодических выплат, а также возмещает медицинские расходы, что суммарно составляет около 11 000 евро в год. При этом по закону страховая компания потребовала вернуть эту сумму с водителя, неосторожно севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения. „В приведенном выше примере ставший виновником аварии водитель ежемесячно выплачивает по 500 евро, – рассказала руководитель отдела рассмотрения ущерба ERGO Катерина Лепвальтс. – Он делает это уже шесть лет и должен удовлетворять такие требования, по крайней мере, еще в течение следующих тридцати лет“.

Также была ситуация, когда пьяный водитель врезался на железнодорожном переезде в пассажирский поезд. Помимо повреждения поезда, легкие травмы также получили некоторые пассажиры поезда. Компания ERGO возместила понесенные убытки и предъявило виновнику требование на сумму 100 000 евро, которые он теперь выплачивает по 200 евро ежемесячно. Такими темпами на выплату требования уйдет почти 42 года.