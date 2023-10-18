В Эстонии четыре лета подряд выдавались ИД-карты с ошибкой

Дело в том, одна инфосистема учитывала летнее время, а другая исходила из обычного для Эстонии часового пояса. В результате выданным летом ИД-картам были присвоены сертификаты, срок действия которых на один день меньше срока действия самой карты, сообщил Департамент полиции и погранохраны, который заказывает карты от имени государства.