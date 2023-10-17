ФОТО | На Суур-Сыямяэ в Таллинне загорелось производственное здание: людей эвакуируют

По словам руководителя коммуникационной службы Пыхьяского спасательного центра, сейчас на месте находятся спасатели пяти команд. Они осматривают здание и эвакуируют людей, а также пытаются найти очаг возгорания.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .