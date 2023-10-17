ЧП и криминал
18.10.2023, 10:04

ФОТО | На Суур-Сыямяэ в Таллинне загорелось производственное здание: людей эвакуируют

 
ФОТО: Delfi Meedia

Сегодня в 08:47 поступило сообщение о том, что из-под крыши производственного здания на Суур-Сыямяэ в Таллинне идет черный дым.

По словам руководителя коммуникационной службы Пыхьяского спасательного центра, сейчас на месте находятся спасатели пяти команд. Они осматривают здание и эвакуируют людей, а также пытаются найти очаг возгорания.

Насколько известно, а результате случившегося никто не пострадал.

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