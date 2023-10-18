Рейтинги партий: EKRE обошла в рейтинге Партию реформ, популярность Isamaa продолжает расти

Последние данные отражают период с 18 сентября по 13 октября, всего в опросе приняли участие 4002 гражданина Эстонии.

В то время, как рейтинг EKRE с конца августа держится на уровне 23-24%, то поддержка Партии реформ продолжает снижаться. За неделю рейтинг партии премьер-министра снизился на 1,2 процентных пункта, за последние четыре недели — на 4,1 процентных пункта. Это снижение привело к тому, что к настоящему времени EKRE обогнала Партию реформ на 1,6 процентных пункта (еще на прошлой неделе партии имели одинаковую поддержку избирателей).

Популярность партии Isamaa, занимающей третье место, растет восьмую неделю подряд. За неделю рейтинг партии вырос еще на 1,2 процентных пункта, за восемь недель — на 8,1 процентных пункта. Это самый высокий показатель, начиная с 2019 года, когда фирма Norstat приступила к составлению политических предпочтений, в настоящий момент партию Isamaa отделяет от Партии реформ 3,9 и от EKRE 5,5 процентных пункта.

За партиями, занимающими первые три места, следуют Центристская партия (15%), Социал-демократическая партия (10,2%) и Eesti 200 (6,3%). За последние семь недель рейтинг Центристской партии снизился на 3,6 процентных пункта. За неделю популярность ни одной партии, следующей за первой тройкой, не изменилась, по крайней мере рейтинг Центристской партии перестал снижаться.

В целом коалиционные партии поддерживают 38,3%, оппозиционные — 56,3% респондентов.

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